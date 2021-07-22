Медведев оценил объем импортозамещения в РФ

Существуют и проблемы с реализацией планов импортозамещения. По словам Медведева, некоторые государственные компании гораздо хуже встроились в эту работу. "Средства, которые тратятся на это, весьма значительные. Нужно, чтобы государственные компании за счет этих денег осуществляли закупку высоких технологий у российских разработчиков. Но сейчас все происходит по-разному", - подчеркнул замглавы Совбеза.
Компании часто ищут зарубежных поставщиков, ссылаясь на то, что российские продукты не обеспечивают необходимого технологического качества, или же создают собственные подразделения, которые не являются для них профильными, зато расходы ложатся на общую себестоимость продукции. "Эту тенденцию нужно менять за счет регулирования государственного заказа и экономических и налоговых стимулов", - считает Дмитрий Медведев.