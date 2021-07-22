Медведев оценил объем импортозамещения в РФ

Из более тысячи проектов по импортозамещению, запущенных в России, более 500 уже вышли на серийное производство. "В 2021 году прогнозируемый объем импортозамещения может составить порядка 600 миллиардов рублей", - заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по технологическому развитию.

Существуют и проблемы с реализацией планов импортозамещения. По словам Медведева, некоторые государственные компании гораздо хуже встроились в эту работу. "Средства, которые тратятся на это, весьма значительные. Нужно, чтобы государственные компании за счет этих денег осуществляли закупку высоких технологий у российских разработчиков. Но сейчас все происходит по-разному", - подчеркнул замглавы Совбеза.

Компании часто ищут зарубежных поставщиков, ссылаясь на то, что российские продукты не обеспечивают необходимого технологического качества, или же создают собственные подразделения, которые не являются для них профильными, зато расходы ложатся на общую себестоимость продукции. "Эту тенденцию нужно менять за счет регулирования государственного заказа и экономических и налоговых стимулов", - считает Дмитрий Медведев.