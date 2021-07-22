МИД РФ: Россия не допустит агрессии против Таджикистана

В случае возникновения необходимости Россия готова принять меры по недопущению агрессии против Таджикистана. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Он отметил, что расквартированные на 201-й военной базе в Таджикистане российские военные в этих целях проводят плановые и внеплановые тактические учения.

"В случае необходимости Российская Федерация предпримет все необходимые меры для недопущения агрессии или территориальных провокаций в соответствии с духом российско-таджикистанского стратегического партнерства и союзничества", - заявил Андрей Руденко.

Замглавы МИД также сообщил, что Москва и Душанбе ведут активные контакты как по линии министерств обороны, так и по линии ответственных за охрану границ ведомств. Кроме этого, задействуется инструментарий Организации договора о коллективной безопасности. Россия продолжит оказывать помощь Таджикистану в укреплении обороноспособности не только в двустороннем формате, но и в рамках исполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 сентября 2013 года по укреплению таджикско-афганской границы. Это, подчеркнул Андрей Руденко, - ключевой инструмент обеспечения безопасности южных рубежей ОДКБ.