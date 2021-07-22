МИД РФ: Террористические организации укрепляются на севере Афганистана

Поспешный вывод американских войск из Афганистана привел к тому, что северные провинции страны начали превращаться в новую горячую точку. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы МИД Андрей Руденко. Он отметил, что представители различных террористических организаций укрепляются на севере Афганистана, куда помимо "Талибана" и ИГИЛ (организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ) начали стягиваться иностранные террористы-боевики, участвующие в различных конфликтах на Ближнем Востоке и Севере Африки.

"Некогда относительно спокойные северные провинции страны стремительно превращаются в очередную горячую точку. Талибами практически полностью контролируется граница с Таджикистаном. Укрепляют свои позиции многочисленные международные террористические организации, в частности, ИГ и отделения "Аль-Каиды" (запрещены в РФ)", - подчеркнул Руденко.

Замглавы МИД обратил внимание на то, что производство наркотиков на территории Афганистана достигло рекордных отметок. Кроме этого, наблюдается активная вербовка в ряды террористов выходцев из стран Центральной Азии. В целом, отметил Руденко, обострение ситуации в Афганистане несет прямую угрозу стабильности и безопасности региона. Российский дипломат заявил, что Москва разделяет соответствующие опасения соседей России в Центральной Азии и подчеркнул важность поддержания совместной скоординированной работы на этом направлении.