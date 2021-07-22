Новости

Экс-президенту Панамы грозит до 8 лет тюрьмы за прослушку оппонентов 11:05
Президент ОКР: Для себя не допускаю, что Олимпиаду могут отменить 11:00
"Рособоронэкспорт" на МАКС-2021 заключил контракты на сумму свыше 1 млрд евро 11:00
Поздняков: Более половины российских спортсменов прошли вакцинацию 10:51
Сотрудник ФНС в Воронеже задержан за взятку в восемь миллионов рублей 10:46
Мишустин поручил представить идеи по доступности российской авиатехники 10:40
Евро упал ниже 87 рублей впервые с 6 июля 10:30
МИД РФ заявил, что Франция и Германия подыгрывают Украине по Донбассу 10:30
Самолет Москва - Пермь подал сигнал тревоги на борту 10:30
Пока лишь трое спортсменов отстранены от участия в Играх из-за коронавируса 10:17
В Анапе из-за сильного шторма запретили купание на всех пляжах 10:15
В ЕАО развернут дополнительные койки для больных COVID-19 10:06
В Карелии задержали граждан Кубы, пытавших сбежать в Финляндию 10:04
ЦБ рекомендовал биржам не работать с инструментами с привязкой к криптоактивам 10:01
МИД РФ: Террористические организации укрепляются на севере Афганистана 10:01
В Ялте заявили об угрозе нехватки коек для пациентов с COVID-19 09:57
Предпринимателям Москвы станет проще получить субсидии и гранты 09:55
МИД РФ: Россия не допустит агрессии против Таджикистана 09:53
В сборной России на Олимпиаде нет случаев заражений коронавирусом 09:42
В Перми врачей поймали на подделке медицинских справок 09:41
Модернизированный Ка-52М испытал новые высокоточные ракеты 09:41
Рубль стал одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака" 09:34
В Красноярске пьяный водитель без прав сбил инспектора ГИБДД 09:30
Режиссер церемоний ОИ-2020 уволился после скандала 09:12
Мэр Керчи ушел в отставку 08:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
22.07.2021 10:01
Рубрика: Власть

МИД РФ: Террористические организации укрепляются на севере Афганистана

Текст: Алексей Чуриков

Поспешный вывод американских войск из Афганистана привел к тому, что северные провинции страны начали превращаться в новую горячую точку. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы МИД Андрей Руденко. Он отметил, что представители различных террористических организаций укрепляются на севере Афганистана, куда помимо "Талибана" и ИГИЛ (организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ) начали стягиваться иностранные террористы-боевики, участвующие в различных конфликтах на Ближнем Востоке и Севере Африки.

МИД РФ располагает фактами сотрудничества США с боевиками в Афганистане

"Некогда относительно спокойные северные провинции страны стремительно превращаются в очередную горячую точку. Талибами практически полностью контролируется граница с Таджикистаном. Укрепляют свои позиции многочисленные международные террористические организации, в частности, ИГ и отделения "Аль-Каиды" (запрещены в РФ)", - подчеркнул Руденко.

Замглавы МИД обратил внимание на то, что производство наркотиков на территории Афганистана достигло рекордных отметок. Кроме этого, наблюдается активная вербовка в ряды террористов выходцев из стран Центральной Азии. В целом, отметил Руденко, обострение ситуации в Афганистане несет прямую угрозу стабильности и безопасности региона. Российский дипломат заявил, что Москва разделяет соответствующие опасения соседей России в Центральной Азии и подчеркнул важность поддержания совместной скоординированной работы на этом направлении.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Афганистан Правительство МИД Операция НАТО в Афганистане

Главное сегодня

Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на одежду и обувь
Посол РФ назвал враждебной тональность соглашения США и Германии по "СП-2"
Байден: "Северный поток-2" уже ничто не остановит
Мэр Керчи ушел в отставку
Уханьский институт опроверг сообщения об утечке коронавируса
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии