Новости

Экс-президенту Панамы грозит до 8 лет тюрьмы за прослушку оппонентов 11:05
Президент ОКР: Для себя не допускаю, что Олимпиаду могут отменить 11:00
"Рособоронэкспорт" на МАКС-2021 заключил контракты на сумму свыше 1 млрд евро 11:00
Поздняков: Более половины российских спортсменов прошли вакцинацию 10:51
Сотрудник ФНС в Воронеже задержан за взятку в восемь миллионов рублей 10:46
Мишустин поручил представить идеи по доступности российской авиатехники 10:40
Евро упал ниже 87 рублей впервые с 6 июля 10:30
МИД РФ заявил, что Франция и Германия подыгрывают Украине по Донбассу 10:30
Самолет Москва - Пермь подал сигнал тревоги на борту 10:30
Пока лишь трое спортсменов отстранены от участия в Играх из-за коронавируса 10:17
В Анапе из-за сильного шторма запретили купание на всех пляжах 10:15
В ЕАО развернут дополнительные койки для больных COVID-19 10:06
В Карелии задержали граждан Кубы, пытавших сбежать в Финляндию 10:04
ЦБ рекомендовал биржам не работать с инструментами с привязкой к криптоактивам 10:01
МИД РФ: Террористические организации укрепляются на севере Афганистана 10:01
В Ялте заявили об угрозе нехватки коек для пациентов с COVID-19 09:57
Предпринимателям Москвы станет проще получить субсидии и гранты 09:55
МИД РФ: Россия не допустит агрессии против Таджикистана 09:53
В сборной России на Олимпиаде нет случаев заражений коронавирусом 09:42
В Перми врачей поймали на подделке медицинских справок 09:41
Модернизированный Ка-52М испытал новые высокоточные ракеты 09:41
Рубль стал одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака" 09:34
В Красноярске пьяный водитель без прав сбил инспектора ГИБДД 09:30
Режиссер церемоний ОИ-2020 уволился после скандала 09:12
Мэр Керчи ушел в отставку 08:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
22.07.2021 10:30
Рубрика: В мире

МИД РФ заявил, что Франция и Германия подыгрывают Украине по Донбассу

Текст: Юрий Чернов

Власти Украины отказываются выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений и генерируют все новые инициативы вокруг Донбасса, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин считает, что Киеву не нужен Донбасс

"Все это Киев делает для того, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению обязательств в рамках Минских соглашений и договоренностей "нормандского формата", - подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание и на тот факт, что власти западных стран пытаются переложить ответственность за урегулирование ситуации в конфликтном регионе на Россию. "Западные страны, прежде всего наши партнеры по "нормандскому формату" - Германия и Франция, Киеву подыгрывают, пытаясь возложить на Россию всю ответственность за отсутствие прогресса в решении конфликта в Донбассе", - заключил Руденко.

В мире экс-СССР Украина Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Главное сегодня

Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на одежду и обувь
Посол РФ назвал враждебной тональность соглашения США и Германии по "СП-2"
Байден: "Северный поток-2" уже ничто не остановит
Мэр Керчи ушел в отставку
Уханьский институт опроверг сообщения об утечке коронавируса
Видео: Миллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос на своем корабле
Наводнение обойдется Германии в миллиарды евро