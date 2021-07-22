МИД РФ заявил, что Франция и Германия подыгрывают Украине по Донбассу

Власти Украины отказываются выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений и генерируют все новые инициативы вокруг Донбасса, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Все это Киев делает для того, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению обязательств в рамках Минских соглашений и договоренностей "нормандского формата", - подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание и на тот факт, что власти западных стран пытаются переложить ответственность за урегулирование ситуации в конфликтном регионе на Россию. "Западные страны, прежде всего наши партнеры по "нормандскому формату" - Германия и Франция, Киеву подыгрывают, пытаясь возложить на Россию всю ответственность за отсутствие прогресса в решении конфликта в Донбассе", - заключил Руденко.