МИД: У РФ есть сведения о взаимодействии США с террористами в Афганистане

У России имеются сведения, подтверждающие факт сотрудничества Соединенных Штатов с ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) в северных районах Афганистана. Об этом 22 июля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что российское дипломатическое ведомство по различным каналам уже неоднократно привлекало внимание международного сообщества к этому вопросу. Сообщения были со ссылкой на представителей афганских властей, представителей местного парламента, губернаторов, непосредственно от представителей движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено на территории РФ).

"У нас много вопросов вызывали фиксирующиеся с 2017 года полеты вертолетов без опознавательных знаков в пределах районов активности боевиков ИГИЛ, в особенности на севере Афганистана. Таких заявлений мы делали несколько. По сведениям афганских источников, посредством указанных воздушных судов отрядам игиловцев доставлялось пополнение в живой силе, передавались вооружения, боеприпасы, а с полей боев вывозились убитые и раненые террористы", - заявила Захарова.

Эта информация, обратила внимание представитель МИД РФ, должна вызвать интерес со стороны соответствующих международных структур. Как подчеркнула Захарова, такая деятельность просто не могла осуществляться без ведома Вашингтона и сил НАТО, всецело контролировавших все эти годы воздушное пространство Афганистана.