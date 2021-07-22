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22.07.2021 10:22
Рубрика: Экономика

Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на одежду и обувь

Текст: Михаил Загайнов
Минпромторг прокомментировал сообщения ретейлеров о возможном росте цен на одежду и обувь осенью.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Ранее РБК со ссылкой на ретейлеров сообщил, что в новом осенне-зимнем сезоне одежда и обувь могут подорожать минимум на 10%. Основные причины - рост цен на перевозку и сырье.

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"Повышение стоимости на одежду и обувь в сезон - ежегодный процесс в рознице, и, по оценкам Минпромторга, в этом году он останется в границах среднего ежегодного коридора. При этом увеличение цен, которое происходит в первый месяц сезона, в дальнейшем значительно нивелируется скидками и распродажами". - отметили в пресс-службе Минпромторга.

При этом в ведомстве отметили, что рост стоимости частично связан с повышением цен на перевозку из Китая и увеличением стоимости сырья для производства одежды (как полиэфирного волокна, так и хлопка и вискозы) на мировых рынках.

"Основной импорт одежды идет из Юго-Восточной Азии, фрахт по сравнению с прошлым годом увеличился почти в пять раз, что было связано с разрывом мировых логистических цепочек в период короновируснрго локдауна и некоторыми последствиями инцидента с сухогрузом Ever Given", - добавили в Минпромторге.

При этом отечественные фабрики прогнозируют рост цен на 3-5%, что также частично связано с удорожанием фрахта по доставке ткани и фурнитуры из Юго-Восточной Азии и ростом коммунальных платежей.

Минпромторг постоянно следит за ситуацией и отслеживает факторы риска.

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