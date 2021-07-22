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22.07.2021 19:03
Рубрика: Экономика

Минсельхоз назвал способы снижения цен на овощи "борщевого набора"

Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз рассчитывает минимизировать рост цен на овощи за счет увеличения количества точек ярмарочной торговли и отказа от посредников в цепочке от грядки до прилавка. Такое поручение ведомство дало регионам по результатам совещания оперштаба 21 июля, рассказали в министерстве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кроме того, возможность сбыта продукции на землях сельхозназначения позволит снизить затраты фермеров на логистику при перемещении и хранении продукции, а также на аренду торговых мест. Такой законопроект разработало правительство.

Турчак пообещал снижение цен на "борщевой набор" в течение двух недель

Еще одним каналом сбыта для фермерской продукции являются площадки крупнейших интернет-интеграторов. Министерство прорабатывает вопрос расширения сотрудничества с Яндексом и Ozon. В минсельхозе пояснили, что в первом полугодии 2021 года рост цен на овощи объяснялся традиционным сезонным фактором, увеличением издержек сельхозтоваропроизводителей, а также снижением прошлогоднего урожая по некоторым овощам из-за неблагоприятной погоды. Так, по данным Росстата, с начала года картофель подорожал на 69,21%, морковь - на 142,34%, капуста - на 93,14%, лук - на 31,73%.

Однако сейчас на рынок поступает новый урожай, и цены начали активно снижаться. Так, по данным Минсельхоза на 21 июля, цены на картофель за неделю упали на 2,7% (минус 11,3% за месяц), на морковь - на 2% (минус 8,9% за месяц). Стоимость огурцов за неделю снизилась на 1,8% (минус 14,3% за месяц), помидоров - на 6,5% (минус 27,1% за месяц), репчатого лука - на 7,2%, (минус 24,8% за месяц), яблок - на 1,1%, (минус 5,8% за месяц).

В этом году сбор основных овощных культур увеличится. Это позволит сохранить "стабильную рыночную конъюнктуру по этой категории продукции", рассчитывают в ведомстве.

Фото: AP Photo
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При этом, по данным министерства, за последние годы цены производителей на овощи заметно снизились. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года стоимость моркови сейчас ниже на 19,5%, лука - на 19,3%, капусты - на 6,8%, картофеля - на 3,8%.

Накануне на заседании с членами правительства на проблему роста цен на овощи "борщевого набора" обратил внимание президент России Владимир Путин. Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила президента поручить главам регионов взять на личный контроль вопрос организации ярмарок, рынков, различных мест нестационарной торговли.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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