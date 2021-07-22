Что происходит за бортом российской экономики? Мы - часть глобальной системы, мы вплетены в нее как один из активов, и любое ускорение или внезапный шок за бортом будут подбадривать нас или, наоборот, терзать, как будто мы в Нью-Йорке или Сан-Паулу, или в Лондоне вместе с Франкфуртом. Мировые прогнозы меняются несколько раз в год, никто в этом не стесняется. Сегодня многим кажется, что буйный рост в 2021 году, которого все так ждали, может и не состояться. Почему? Новые волны пандемии, новые штаммы, инфляция.

Нужно разбираться по странам, по их влиянию на нашу экономику. Главный партнер - ЕС, за ним 36% внешнеторгового оборота России (ФТС, январь - май 2021 г.). В ЕС нет новой волны пандемии (исключение - Франция). Такая волна, десятки тысяч заболевших в день - в Великобритании, вышедшей из ЕС (у нас с ней минимальные торговые связи). Особенности сегодняшней пандемии в ЕС и Великобритании - почти нет смертей, в странах - очень высокий уровень вакцинации, и никто не собирается вводить новые локдауны, тормозящие экономику. Наоборот, ограничения при первой возможности снимаются. МВФ в апреле дал прогноз роста ВВП в ЕС и еврозоне в 2021 г. - 4,4%. Последний летний прогноз Европейской комиссии - рост на 4,8%. Жизнь налаживается. В 2020 г. ВВП в этом регионе мира сократился больше чем на 6%.

Для России всё это, если случится, блестяще. Прогнозы, конечно, меняются несколько раз в год, но такая бодрость у соседей, крупнейших потребителей нашего топлива, означала бы, при прочих равных, неизбежное увеличение спроса на российское сырье. А как там Китай? Китай заглушил пандемию весной 2020 года, с тех пор так и существует именно в этой реальности. В этой стране несколько десятков новых случаев в день, практическое отсутствие смертей. За Китаем - 18,1% внешнеторгового оборота России. Прогноз МВФ для Китая на 2021 г. - рост ВВП на 8,4% (в 2020 г. - на 2,3%, в 1 кв. 2021 г. - больше чем на 12%). Такая динамика - подбадривающее средство для экономики России, во многом зависящей от экспорта сырья соседям.

А мог бы кто-то испортить эту благостную картину? Ответ - США, если бы 2021 г. стал бы для этой страны неудачным. США - это 24,8% мирового ВВП (МВФ, 2020 г.). Но и там, кажется, с экономикой всё в порядке. В США нет пока следующей волны пандемии, хотя число новых случаев каждый день достигает нескольких десятков тысяч, но при достаточно низкой смертности. Прогноз МВФ для США на 2021 г. - рост реального ВВП на 6,4%. Сегодняшние официальные ожидания - на 7-8%. Все хотят расти. А мы можем озираться вокруг и говорить: "Спасибо вам, мировые рынки! Вы - вашей живостью, вашим растущим спросом нам в помощь!".

Но, может быть, всех остановит инфляция? Мы много слышим об ужасах роста цен на сырье "на мировых рынках". Вдруг центральные банки вот-вот начнут повышать процентные ставки и задавят рост экономик? Прежде чем чего-то бояться, нам все-таки нужно понимать, в каких измерениях существуют наши соседи. Прогноз МВФ по инфляции для Европейского союза на 2021 год - 1,9%, еврозоны - 1,8%, для США - 2,3%, Китая - 1,2%. Что имеем "по факту" в мае 2021 года? ЕС- 2,3%, еврозона - 2%, США - 5%, Китай - 1,3%. Выше инфляция, чем ожидалось? Да. Она - смертельна? Нет.

Никто из наших соседей не собирается в этом году повышать процентные ставки центральных банков. Не думает этого делать и Федеральная резервная система (Центральный банк США). Все боятся пожертвовать экономическим ростом, столь желанным, столь нужным для восстановления после ямы 2020 года. До нас доносятся лишь первые отзвуки разговоров, что когда-нибудь, может быть, через два года, придется охлаждать экономики от перегрева и центральные банки начнут сокращать денежную эмиссию и увеличивать свой процент.

Никто из наших соседей не собирается в этом году повышать процентные ставки центральных банков

Пока мы можем не опасаться "подножек" со стороны тех стран - глобальных игроков, которые определяют мировую экономическую динамику. Они хотят расти, они растут быстрее, чем мы, при меньшей инфляции, и включать тормоза в экономиках их центральные банки не собираются. Зато мы можем сделать это сами. Что у нас с экономикой? Прогноз МВФ для России на 2021 год - рост реального ВВП на 3,8%. Эта оценка только что подтверждена минэкономразвития. Прогноз - смелый, так как нужно еще компенсировать падение ВВП на 0,7% в первом квартале 2021 года. Правда, рост ожидается гораздо меньшим, чем в США, Европейском союзе и, конечно, Китае.

А как там инфляция? Прогноз розничной инфляции, данный МВФ для России на 2021 г. - 4,5%. В мае она была 6% (в пересчет на год), в июне - 6,5%. Все нам объясняют, что "выросли цены на мировых рынках" и меньше никак нельзя. У соседей меньше можно, а у нас - никак. Что делать? Смертельно? В этой точке возникает дилемма, точно такая же, как у других стран. Что должен делать Центральный банк? Повышать процент, свою ключевую ставку, чтобы бороться с инфляцией, скручивая при этом экономический рост? Делать это второй год подряд в разгар пандемии? Вести ставку от 4,25% (март 2020 г.) еще выше, за 6%? Или же договариваться с правительством об усилении борьбы с немонетарной инфляцией, с ростом цен, регулируемых государством, а также с их взлетами на рынках, контролируемых олигополиями?

Экономисты - хитрые существа, и на каждую политику найдется миллион причин, почему нужно делать так и нельзя этак

Экономисты - хитрые существа, и на каждую политику найдется миллион причин, почему нужно делать так и нельзя делать этак. Мы знаем только одно. Сегодня наша экономика получает все "подачки", все благоприятные условия для роста в той мере, в какой они определяются динамикой хозяйства соседей. И лучше бы не давить свой рост самим, как это успешно делалось многие годы.