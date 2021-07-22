Мишустин: Инвестиционная привлекательность России продолжает повышаться

Несмотря на пандемию и положение на сырьевых рынках, инвестиционная привлекательность России продолжает расти, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Свою роль в этом играет действующий механизм трансформации делового климата.

Направлен он на сокращение административных барьеров при ведении бизнеса и включает в себя мероприятия по таким направлениям, как градостроительная деятельность, подключение к инженерным сетям, регистрация прав собственности, таможенное и налоговое администрирование. В прошлом году правительство существенно обновило механизм инвестиционной привлекательности, напомнил Мишустин на заседании кабмина. "В целом работа в рамках этого механизма идет активно, - констатировал он. - Более половины мероприятий уже выполнены. Существенно упрощен целый ряд процедур - в экспорте, строительстве, корпоративном управлении и других сферах. "Благодаря этим и другим решениям правительства инвестиционная привлекательность нашей страны, несмотря на пандемию и непростую ситуацию на сырьевых рынках, продолжает повышаться", - заявил премьер.

Хотя факторы риска по-прежнему влияют на экономику, но надо двигаться дальше, не сомневается Михаил Мишустин. В понедельник правительство представило президенту новые стратегические инициативы социально-экономического развития страны, необходимые для ускоренного достижения национальных целей развития. "Нужно инкорпорировать стратегические инициативы в действующие "дорожные карты". Готовить новые проекты, чтобы развитие нашей экономики укрепилось", - указал глава кабмина. Предстоит актуализировать планы по направлениям "Экспорт товаров и услуг" и "Интеллектуальная собственность", добавить новые направления - "Реинжиниринг правил промышленного строительства" и "Развитие предпринимательства в сфере туризма". "Разумеется, как обратил внимание президент, надо продолжать реализовывать все ранее принятые решения по трансформации делового климата", - подчеркнул Мишустин.

Нужно инкорпорировать стратегические инициативы в действующие "дорожные карты". Готовить новые проекты, чтобы развитие нашей экономики укрепилось

В четверг кабинет министров рассмотрел законопроект, который призван упростить для частного бизнеса инвестиции в городской экологичный общественный транспорт. "Теперь заключение концессионного соглашения автоматически даст право на выполнение регулярных перевозок пассажиров. Инвесторам не нужно будет проходить конкурсный отбор", - рассказал премьер-министр. Регион сможет выступить дополнительным финансовым гарантом при заключении таких долгосрочных соглашений. "Такие меры позволят привлечь частные инвестиции и обновить не только парк устаревших троллейбусов и трамваев, но и всю инфраструктуру, которая во многих городах сильно изношена: пути, остановки, электроподстанции, контактные сети", - рассчитывает председатель правительства.

Мишустин также сообщил об утверждении первого комплексного научно-технического проекта полного инновационного цикла, который получит господдержку. Это будет пилотное производство отечественных белковых компонентов. "Они станут основой сухих молочных продуктов, которые используются в детском питании. Сейчас большая часть смесей для малышей делается из зарубежного сырья. Важно снизить зависимость российских компаний от иностранных компонентов, научиться выпускать их в нашей стране", - сказал Михаил Мишустин. Сразу 16 компаний и научных организаций при участии минсельхоза и минобрнауки будут работать над проектом, рассчитанным на три года. "Общий объем финансирования составит 1,5 миллиарда рублей, - сообщил премьер. - Из них 300 миллионов будет направлено из федерального бюджета". От этих вложений в правительстве ожидают конкретные результаты. "Такие комплексные проекты полного инновационного цикла призваны сократить путь от появления новаторской идеи до ее практической реализации, чтобы важные научные разработки быстрее воплощались в жизнь, а не оставались на бумаге", - объяснил премьер-министр.

К заседанию правительство подготовило несколько решений о выделении средств для поддержки отдельных категорий населения. Дополнительно будет выделено почти 1,5 миллиарда рублей на выплаты родителям, у которых родился третий или последующий ребенок. "Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года", - напомнил Мишустин. Размер пособия зависит от конкретного субъекта Федерации. Он равен региональному прожиточному минимуму на ребенка. Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. Их получат родители более полумиллиона детей. Еще почти 2,8 миллиарда рублей кабинет министров предусмотрел на выплаты кураторам учебных групп в колледжах и техникумах. "По решению президента они, так же как и классные руководители в школах, будут получать дополнительно пять тысяч рублей в месяц начиная с 1 сентября текущего года", - напомнил председатель правительства.

При подготовке бюджета на следующие три года правительство предусмотрит средства на эти выплаты. "Чтобы поддержать людей, которые выполняют такую нелегкую, но очень важную работу, заслуживающую самого большого уважения", - подчеркнул премьер.