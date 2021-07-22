Мишустин поручил представить идеи по доступности российской авиатехники

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил представить идеи по совершенствованию механизмов господдержки, направленных на повышение доступности российской авиационной техники.

Тема поднималась во время его визита в Екатеринбург. Минпромторг, Минтранс и Минфин должны подготовить предложения до 1 декабря.

Кроме того, Минздраву и Минфину поручено до 13 августа внести проект решения о выделении 70 миллионов рублей на дооснащение Центральной городской клинической больницы №1 Екатеринбурга и 230 миллионов рублей на покупку оборудования для Областной детской клинической больницы.