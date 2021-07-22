Мощно, дорого. Сколько стоят новейшие смартфоны Samsung

Презентация Samsung Galaxy Unpacked состоится лишь 11 августа, а инсайдеры уже вовсю публикуют данные о новинках, которые покажут на мероприятии.

Если верить официальному тизеру, компания покажет большой складной смартфон Galaxy Z Fold 3 и "ракушку" Galaxy Z Flip 3.

Как пишет TechRadar, стоимость 265-гигабайтной версии Galaxy Z Fold 3 составит 1970 долларов, или почти 146 тысяч рублей. Модификация на 512 Гб обойдется в 2095 долларов, или почти в 155 тысяч рублей.

В свою очередь, Galaxy Z Flip 3, как утверждают источники, будет стоить 1150 долларов (85 тысяч рублей) за 128-гигабайтную версию и 1210 долларов (около 90 тысяч рублей) - за 256-гигабайтную.

Модель Galaxy Z Fold станет самой мощной в линейке - она получит топовый чип Snapdragon 888 5G, 12 или 16 гигабайт оперативной памяти.