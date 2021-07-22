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22.07.2021 11:15
Рубрика: Экономика

Московские компании прошли в финал российско-китайского конкурса инноваций

Текст: Ирина Огилько

В китайском городе Тайюань провинции Шаньси прошел первый полуфинал по двум из шести направлений технологического конкурса "Московский инновационный кластер-Чжунгуаньцунь". Заммэра Наталья Сергунина рассказала о том, что пройдет на площадках китайских провинций.

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По данным Сергуниной, жюри выделило четыре московских компании в треках "Индустрия 4.0" и "Программное обеспечение". В каждом из них участвовало по 10 китайских и российских команд. "Всего на конкурс было подано более 700 заявок. Из них 351 от российских техкомпаний, остальные от участников из Китая. Полуфиналистами стали 60 проектов, а в финал пройдут всего 12, - рассказывает Сергунина. - Лучшие команды из нашей страны на последнем этапе примут участие в программе развития для освоения китайского рынка и продвижения своего продукта на международной арене".

В направлении "Индустрия 4.0" эксперты отметили два российских проекта - стартап Biometric labs занял второе место и получил 100 тыс. юаней (около 1,1 млн руб.), а компания Just Air стала лауреатом. Компания Biometric labs разрабатывает программное обеспечение для защиты экологии от утечек горячей воды, химикатов, нефтепродуктов и газа. Оно уже используется на производствах в Швейцарии и Великобритании. И компания Just Air развивает технологию энергоэффективного улавливания и утилизации углекислого газа с помощью использования фотобиореакторов для культивации микроводорослей.

В направлении "Программное обеспечение" третье место занял проект Examus AI Proctoring, он получил 50 тыс. юаней (550 тыс. руб.), лауреатом стала компания Insurion. Лауреатов наградили по 25 тыс. юаней (286 тыс. руб.)

Компания проект Examus отслеживает поведение тестируемых школьников или студентов во время онлайн-экзаменов. Команда разработчиков из Insurion создала программное обеспечение для страховых компаний, которое собирает и обрабатывает большие данные, чтобы автоматически определить наступление страхового случая и сделать моментальные выплаты на карты клиентов.

22 и 23 июля в Китае пройдет полуфинал, где определят победителей по направлениям "Аппаратное обеспечение" и "Новые источники энергии и новые материалы". 3 и 4 августа состоится полуфинал треков "Медицина и здравоохранение", "Спорт, туризм и креативные индустрии".

Наталья Сергунина рассказала о возможностях конкурса "Доброволец Москвы"

Финал конкурса пройдет в сентябре на Форуме ZGC 2021 в Пекине, а итоги подведут в октябре на Форуме "Открытые инновации 2021" в Москве.

Конкурс организован Московским инновационным кластером при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с пекинским научным парком Чжунгуаньцунь.

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