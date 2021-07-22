Можно брать. Мы нашли два лучших смартфона в России до 10 тысяч рублей

Считается, что смартфон ценой до 10 тысяч рублей - это недоразумение, на которое нельзя тратить деньги. Лучше взять кредит, поднапрячься и купить "что-то действительно хорошее".

Такая точка зрения, к счастью, не имеет ничего общего с действительностью - в России есть как минимум две достойные и доступные модели смартфонов как раз за 10 тысяч. Что же это за красавчики?

1. Redmi 9. Судите сами - большой 6,53-дюймовый экран с разрешением FullHD+, чип MediaTek Helio G80, 4/64 гигабайта памяти (меньше не имеет смысла, если хотите полноценно пользоваться девайсом), разъем для наушников, порт USB-C, радиоприемник, сканер отпечатка пальца и даже модуль NFC для бесконтактных платежей.

Камера тоже на твердую четверку: стандартная на 13 Мп, широкоугольная на 8 Мп, макрообъектив и датчик глубины. Все это дополняется батареей на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Какие минусы? Не будет Android 12. На этом всё.

Цена - от 9900 рублей.

Redmi 9

2. realme C21. Этот смартфон оснащен экраном 6,5 дюйма с разрешением HD+ (пикселей вы все равно не заметите, зато время автономной работы выше у тех аппаратов, у которых ниже разрешение - при прочих равных). Аппарат работает на чипе MediaTek Helio G35, имеет 4/64 Гб памяти и оснащается аккумулятором на 5000 мАч. Заряжать его, правда, придется через microUSB.

Камера у девайса тройная, но без широкоугольного объектива - там установлено нечто среднее, но с достаточным разрешением 13 Мп. Не забыл производитель и о разъёме для наушников и модуле NFC. Есть и сканер отпечатка пальца.

Недостаток все тот же - не факт, что на смартфон прилетит Android 12. Зато цена на него стартует от 9300 рублей, и это одно из лучших предложений за такие деньги.