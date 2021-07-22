Музыканты-аутентисты представят джазовую программу на стихи Элиота

Термин "барокко-рок" появился в начале 1970-х, когда в британскую рок-музыку пришли мальчики с классическим музыкальным образованием - такие, как Ричи Блэкмор и Кит Эмерсон - и небезуспешно попытались подвить цепкий заморский дичок - рок-н-ролл - к мощному британскому музыкальному древу, уходящему корнями во времена Перселла и Генделя, но, надо признать, в XX веке несколько захиревшему.

Подобному ему "барокко-джаза" не случилось. Хотя нельзя сказать, что его вовсе не было. Достаточно назвать прорывной альбом Жака Лусье Play Bach (1959) или недавние вариации на тему того же Баха саксофониста Алексея Круглова сотоварищи на альбоме под названием Baroque Art. Contemporary Harmony (2017). Но все-таки это были обработки, интерпретации (пусть остроумные и далеко ушедшие от оригинала) существующего материала, а не создание нового.

Петербургский исполнитель на виоле-да-гамбе, музыкант Мариинского театра, нескольких рок-групп и ансамблей старинной музыки Руст Позюмский как раз и пытается создать это новое. Для чего вместе с преимущественно джазовой певицей Алисой Тен, коллегой-виолистом Владимиром Гаврюшовым и универсальным контрабасистом, способным играть все, от барокко до рока, Владимиром Волковым записал альбом сочиненных им джазовых песен на стихи одного из крупнейших поэтов английского языка XX века Томаса Стернза Элиота. Который так и называется: Eliot Songs.

На альбоме девять треков. На семи из них Алиса Тен "обпевает" в джазовой манере стихи Элиота - который, с одной стороны, поэт-интеллектуал, а с другой - именно на его тексты Эндрю Ллойд Уэббер написал свой мегахитовый мюзикл "Кошки". А старинные струнные, следуя за певицей, играют с непривычным для их тембров джазовым свингом. Еще одна пьеса - Young Thomas, - посвященная, как легко догадаться, молодости Элиота, инструментальная. И, наконец, на девятом номере - Marina - сам Элиот читает одноименную поэму, и на эту запись Владимир Волков наложил свой острый акцентированный контрабас.

Вышел альбом на лейбле Fancy Music, давно специализирующемся на "смычке" аутентики и авангарда, - то есть всего того, что выходит за пределы классической "фрачной" музыки конца XVIII - начала XX века. Неудивительно также, что первая премьера основанной на нем концертной программы пройдет не в одном из филармонических залов, а на "Рассвете" - модном пространстве для лекций, концертов и благотворительных базаров на Красной Пресне. Будем считать, что название это символично для новой-старой музыки Руста Позюмского.

Что, где, когда: "Барокко + джаз", ДК "Рассвет", Москва, 23 июля в 20.00.