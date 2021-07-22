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22.07.2021 23:16
Рубрика: В мире

На Сицилии иссякли средства для ликвидации последствий извержения вулкана Этна

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8516)
Власти десятка городков на острове Сицилия бьют тревогу. У них иссякли финансовые ресурсы для ликвидации последствий извержения вулкана Этна. Этна, за которой прочно закрепился статус самого высокого и активного вулкана в Европе, регулярно извергается с февраля.
У городов Сицилии не хватает денег на уборку пепла от Этны. Фото: Getty Images У городов Сицилии не хватает денег на уборку пепла от Этны. Фото: Getty Images
У городов Сицилии не хватает денег на уборку пепла от Этны. Фото: Getty Images

Каждый раз из-за длительного выпускания лавы, которое, как правило, длится несколько часов, в соседних городах выпадают тонны пылевых осадков. Непосредственно под Этной живут тысячи людей, многие из которых занимаются фермерским хозяйством. На протяжении полугода им приходится вести неравный бой с "неспокойным характером" местного вулкана. Пепел скапливается на крышах домов и даже просачивается в водосточные трубы.

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Ситуация усугубляется тем, что, согласно действующему законодательству, вулканический пепел до недавнего времени относился к особым видам отходов. Его утилизация обходилась в разы дороже и могла доходить до 20 евро за кубический метр. По словам члена горсовета Джарре, одного из наиболее пострадавших городов, Альфио Превитера, стоимость ликвидации вулканических отходов после каждого извержения составляет миллион евро. Поскольку далеко не у всех администраций имеются в распоряжении такие астрономические средства, им пришлось брать на себя серьезные кредитные обязательства.

Кабинет министров одобрил выделение нескольким городам финансовой помощи в размере 5 миллионов евро. Ранее итальянский сенат принял закон, исключивший вулканический пепел из категории особых отходов. И хотя, по мнению специалистов, введение этой меры в разы удешевит уборку вулканического пепла и позволит даже использовать его в качестве удобрения в сельском хозяйстве, данное решение носит лишь временный характер, так как Этна продолжает по-прежнему активно извергаться.

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