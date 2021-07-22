НАСА: Марсоход Perseverance возьмет образцы грунта в ближайшие недели

Специалисты НАСА намерены в ближайшие недели осуществить с помощью оборудования на марсоходе Perseverance сбор первых образцов породы и грунта Марса. Об этом в среду на брифинге заявила руководитель данного научного проекта Дженнифер Троспер.

По ее словам, в течение следующих двух недель в НАСА займутся поисками подходящего места для сбора образцов, пишет ТАСС. Забор грунта планируется осуществить там, где, по мнению ученых, когда-то было озеро. Специалисты хотят проверить одну из гипотез, согласно которой, озеро, которое когда-то наполняло кратер Езеро, существовало не однажды, а высыхало и снова образовывалось.

Главной же целью является поиск следов жизни на Марсе. В НАСА также рассчитывают выяснить, имеют ли породы, которые постоянно встречались на пути следования марсохода, вулканическое происхождение. Это важно для понимания геологии планеты.

Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход. Контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса, а затем они будут подобраны и доставлены на Землю. В НАСА рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.