Назван лучший в России смартфон. И это не Samsung

Доля Samsung на российском рынке смартфонов в июне 2021 года оказалась ниже, чем у китайского конкурента Xiaomi и его суббренда Poco, сообщает "Прайм" со ссылкой на данные ритейлеров.

Теперь Xiaomi занимает первое место в России с рыночной долей 31,2 процента, Samsung находится на втором месте с показателем 29,8 процента, третье заняла Apple - 14,5 процента рынка. Четвертое место досталось realme - 4,6 процента, а пятое - тому самому Poco, получившему 3,8 процента, сообщили в МТС.

Xiaomi/Poco стал лидером по количеству проданных девайсов в июне, в то время как по первому полугодию и во втором квартале Samsung занимает первое место, рассказали агентству в "М.Видео-Эльдорадо".

Представители ритейлера также отметили, что усилить позиции Xiaomi удалось за счет "широкой представленности сбалансированного ассортимента с набором самых необходимых функций и технологий в востребованных сегментах".