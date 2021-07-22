Немецкий актер Август Диль сыграет "Воланда" в фильме Михаила Локшина

Немецкий актер Август Диль, которого зритель знает по таким картинам, как "Молодой Карл Маркс", "Бесславные ублюдки" и "Тайная жизнь", подписал контракт на главную роль в крупнобюджетной драме "Воланд" Михаила Локшина. О готовящейся экранизации "РГ" писала ранее. В частности, о том, что главные роли в ней сыграют Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита).

Проект, бюджет которого составляет 15 миллионов долларов (цифра приведена по публикации в авторитетном международном издании Deadline), представляет собой свободную адаптацию классического романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" - одной из самых читаемых книг в истории России.

Роман Кантор, автор сценария фильма говорит о том, почему выбор пал на Августа Диля, так: "Мы довольно рано приняли решение, что наш Воланд должен ближе соответствовать образу из романа, таким, каким его придумал Булгаков. В описании романа - он иностранец с немецким акцентом на вид "лет сорока с лишним". Нам хотелось передать разительный контраст между ним и остальными героями "Мастера и Маргариты". Но, по сравнению с романом, Воланд будет играть еще большую роль в мире фильма".

Михаил Локшин, режиссер картины считает: "Мы уверены, что нашли идеальное воплощение Воланда в великолепном немецком артисте Августе Диле. В разборе роли Август проявил потрясающее знание книги "Мастер и Маргарита" и понимание, как передать всю многогранность характера и ума этого персонажа".

А что говорит сам Август Диль? Он признается, что это его первый фильм, в котором он снимается в России, и он в предвкушении большого кинопутешествия. "У меня потрясающие партнеры, что вызывает восхищение и в то же время некоторый страх. Впервые я прочитал роман Михаила Булгакова в 17 лет и, честно говоря, не все понял. Готовясь к съемкам, я перечитал его и совершенно по-другому взглянул на это произведение. Мне кажется, в этой книге можно каждый раз находить что-то новое. В этом ее особенность. И, конечно, Воланд - один из самых интересных персонажей романа, вернее, он - сочетание всех персонажей. Он всегда немного кто-то другой".

Съемки картины продлятся до конца октября и пройдут в Москве, Санкт- Петербурге и на Мальте. Выпустить фильм "Воланд" в прокат планируется в конце 2022 года.