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Рубрика: Экономика
22.07.2021 10:41
Текст: Наталия Ячменникова

ОАК представила новый долгосрочный прогноз рынка гражданской авиации

Аналитики ОАК представили новый долгосрочный прогноз рынка самолетов гражданской авиации "Обзор рынка 2021-2040", который учитывает существенные изменения в отрасли, происходящие на фоне пандемии COVID-19.

Согласно прогнозу ОАК, в ближайшее 20 лет среднегодовые темпы роста мирового пассажирооборота составят 9% (с учетом итогов 2020 года). Суммарный спрос на новые пассажирские самолеты вместимостью от 30 кресел за 20-летний период оценивается в 38,1 тыс. воздушных судов (ВС). В сегменте узкофюзеляжных самолетов ожидается поставка 27,1 тыс. ВС.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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При этом основу ожидаемого спроса составят узкофюзеляжные самолеты вместимостью 166-200 кресел (сегмент МС-21-300/310) в количестве 17,7 тыс. ВС, или 46% от всего мирового спроса на новые пассажирские самолеты. В сегментах широкофюзеляжных, региональных реактивных и турбовинтовых самолетов расчетный спрос составит 5,6 тыс., 3,6 тыс. и 1,8 тыс. ВС соответственно.

Прогноз был представлен на конференции "Рынки будущего", проведенной Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках авиасалона МАКС-2021. Основной темой обсуждения стали новые вызовы, тенденции и возможности на рынке гражданской авиации, которые могут существенно повлиять на деятельность российского авиастроения и необходимые ответные действия отрасли. Участники конференции отмечали, в частности, необходимость совместной выработки новых идей и предложений по стратегическим изменениям в отрасли.

Модератором конференции выступил первый заместитель председателя Коллегии ВПК РФ Александр Ельчанинов, также в качестве панелистов выступали заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров и генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. В работе конференции приняли участие представители профильных федеральных органов исполнительной власти и ведущих предприятий и организаций авиастроения.

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