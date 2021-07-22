Объединенная судостроительная корпорация сдала 11 военных кораблей в 2020 году

В четверг, 22 июля, президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексеем Рахмановым.

В 2020 году компания сдала 11 военных кораблей и 20 гражданских судов. Рахманов отметил, что корпорация уже вышла на 21-процентную долю гражданской продукции в выручке, продвигаясь к цели в 50 процентов к 2030 году. В целом, по его словам, 2020 год отрасль отработала стабильно, несмотря на "все перипетии пандемии".

"Наша выручка чуть-чуть упала в 2020 году по сравнению с 2019 годом, но меньше чем на один процент", - сообщил Рахманов. Путин в ответ заметил, что портфель заказов у компании хороший. "Мы загружены до 2028 года. Здесь спасибо и тем мерам поддержки, которые были оказаны отрасли и через министерство промышленности, и правительство позаботилось", - отметил он.

Корпорация активно работает над новыми продуктами, рассказал Рахманов.

"В гражданском судостроении ‒ речь идет об открытии для нас принципиально новых сегментов, включая, например, маломерный флот, которым системно мало кто занимался, и, соответственно, решения для российских городов по речным трамвайчикам, экскурсионным судам", - пояснил Рахманов.

Особое внимание уделяется коридору "Юг-Север". "Прежде всего, это Каспий. Сегодня, в этом году, начинаем проектирование контейнеровоза, который будет ходить через Каспий до Хельсинки. Тем самым мы будем открывать не зависящие от иностранцев пути", - добавил глава ОСК.

"Через Каспий до Хельсинки?", - уточнил Путин.

Рахманов подтвердил, что есть возможность взять груз на севере Ирана либо на западе Китая и через порт Оля довезти до Хельсинки.

"От Оли до Хельсинки судно будет идти со скоростью 19 километров в час семь-восемь дней. И никаких сомалийских пиратов, никаких проблем с застрявшими пароходами в Суэцком канале", - пояснил глава корпорации. По его словам, ключевой вопрос ‒ себестоимость такой перевозки. "Мы совместно с транспортными компаниями решаем этот вопрос на сегодняшний день", - сообщил он.