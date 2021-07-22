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22.07.2021 17:12
Рубрика: Власть

Памфилова призвала не злоупотреблять надомным голосованием в сентябре

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком будет жестко контролировать порядок включения избирателей в списки для голосования на дому, чтобы эта процедура не превращалась в абсурд и дискредитацию выборов. Об этом заявила в четверг на заседании комиссии ее председатель Элла Памфилова.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Поводом стал вопрос, поступивший из Санкт-Петербурга: считается ли уважительной причиной для голосования вне помещения нахождение избирателя в пятницу 17 сентября на рабочем месте, если его рабочее место расположено на территории избирательного участка, а сам избиратель подал два заявления - о голосовании по месту нахождения на этом участке и о голосовании вне помещения. Иными словами - должны ли члены УИК с переносным ящиком посещать здоровых избирателей на работе.

Ответ ЦИКа - нет. "Коллеги, я требую, чтобы никаких злоупотреблений не было. Мы с вами четко в порядке определили, что такое голосование на дому", - заявила Памфилова.

Она подчеркнула, что сейчас для у избирателей есть разные варианты выполнить свой гражданский долг. "Если человек 17 сентября находится на работе, у него есть возможность проголосовать 18 и 19 сентября. Если далеко - записаться посредством "Мобильного избирателя" на тот участок, который ближе всего к нему находится", - пояснила глава ЦИК.

"Поэтому никаких злоупотреблений! Мы будем жестко контролировать то, как формируются списки голосующих на дому, чтобы их число не зашкаливало, а (сама процедура) не превращалась в абсурд и не дискредитировала наши выборы", - заявила Элла Памфилова.

Напомним, согласно закону об основных гарантиях избирательных прав, голосование на дому допускается в тех случаях, когда гражданин не может лично прийти на участок "по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам".

1 июля ЦИК России принял положение о порядке голосования 17-19 сентября, в котором, в частности, указано, что "голосование на дому проводится по месту жительства или по месту пребывания избирателя, а также в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых". Таким образом, выезд на рабочее место с переносным ящиком для голосования не предусмотрено.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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В положении о голосовании 17-19 сентября прописан также одна дополнительная форма - выездной вариант для тех избирателей, которые находятся в труднодоступных местах, где невозможно организовать полноценный избирательный участок. Но эта форма будет применяться только 17 и 18 сентября. В воскресенье 19 сентября избирателям будут доступны только основные виды голосования: на участках и на дому.

Добавим, что те, кто зарегистрирован в одном месте, а живет или в дни голосования будет находиться в другом, могут внести свое имя в списки по месту фактического пребывания через систему "Мобильный избиратель". Она позволяет выбрать любой участок в России или за рубежом. Прием заявлений стартует 2 августа - с этого дня можно будет обратиться в МФЦ, территориальную избирательную комиссию или подать документ через портал госуслуг. С 8 по 13 сентября заявления будут принимать участковые избирательные комиссии.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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