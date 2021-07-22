Переселенцев из аварийных домов защитят от переплат за коммуналку

ФАС разработала меры защиты переселяемых из аварийного жилья граждан от переплаты за услуги ЖКХ.

В июне на "Прямую линию" президента позвонили жители, переехавшие в новостройку из аварийного дома. Им начислили крупные суммы за коммунальные услуги за первые месяцы проживания.

ФАС начала проверку ситуации, были ли превышены предельно допустимые уровни индексации тарифов (так называемые предельные индексы, которые ежегодно устанавливаются правительством для каждого региона).

Однако сделать проверку оказалось невозможно, так как платежи необходимо сравнивать с платежами за ту же квартиру декабря предыдущего года. А в то время люди жили еще в старом доме, сравнение было бы некорректным.

ФАС подготовила изменения в порядок проверки соблюдения предельных индексов.

Предлагается сравнивать платежи новоселов, переселившихся из аварийных домов, с декабрьскими платежами жителей соседних домов, аналогичных по комфорту и набору услуг.

Такой порядок защитит переселенцев от переплаты за коммунальные услуги и исключит возможность роста стоимости коммунальных услуг для них выше, чем в соседних домах.

Предельные индексы - единственный инструмент сдерживания роста тарифов, подчёркивают в ФАС.