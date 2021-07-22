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Текст:   Марина Трубилина 
10:15 22.07.2021

Переселенцев из аварийных домов защитят от переплат за коммуналку

ФАС разработала меры защиты переселяемых из аварийного жилья граждан от переплаты за услуги ЖКХ.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В июне на "Прямую линию" президента позвонили жители, переехавшие в новостройку из аварийного дома. Им начислили крупные суммы за коммунальные услуги за первые месяцы проживания.

Фото: Александр Корольков
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ФАС начала проверку ситуации, были ли превышены предельно допустимые уровни индексации тарифов (так называемые предельные индексы, которые ежегодно устанавливаются правительством для каждого региона).

Однако сделать проверку оказалось невозможно, так как платежи необходимо сравнивать с платежами за ту же квартиру декабря предыдущего года. А в то время люди жили еще в старом доме, сравнение было бы некорректным.

ФАС подготовила изменения в порядок проверки соблюдения предельных индексов.

Предлагается сравнивать платежи новоселов, переселившихся из аварийных домов, с декабрьскими платежами жителей соседних домов, аналогичных по комфорту и набору услуг.

Такой порядок защитит переселенцев от переплаты за коммунальные услуги и исключит возможность роста стоимости коммунальных услуг для них выше, чем в соседних домах.

Предельные индексы - единственный инструмент сдерживания роста тарифов, подчёркивают в ФАС.

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