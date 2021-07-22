Песков назвал актуальными учения по проверке устойчивости Рунета

Российский сегмент интернета должен быть готов в техническом плане к кибератакам. В связи с этим учения по проверке Рунета на устойчивость в случае отключения от глобальной сети крайне актуальны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее об учениях по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета сообщило РБК. По данным издания, они прошли с 15 июня по 15 июля.

"Нам известно об этих учениях, они актуальны, - заявил Песков журналистам. - Мы с вами живем в век, когда киберпреступность набирает обороты и по-прежнему существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с ней".

Еще одним фактором он назвал внешнее давление. "Многие страны являются апологетами санкционной политики, политики рестрикций, - напомнил представитель Кремля. - Инструментарий этой политики является абсолютно непредсказуемым, поэтому нужно быть готовым ко всему".

При этой готовности в Кремле в первую очередь все же рассчитывают на сотрудничество, добавил он.