Петра Толстого зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты Госдумы РФ

Вице-спикера Государственной думы РФ Петра Толстого зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты Госдумы по 199-му Люблинскому одномандатному округу. Соответствующее решение приняла окружная избирательная комиссия.

"Считаю, что нам много удалось сделать. Семьи, которые живут на юго-востоке Москвы, видят, как изменился город, как изменилась их жизнь", - заявил Толстой.

Петр Толстой в 2016 году был впервые избран в Госдуму от Люблинского округа столицы. В мае нынешнего года он возглавил Московское региональное отделение "Единой России". Толстой заявил, что партию ждет обновление, а в ее рядах не будет случайных людей.