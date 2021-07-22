Политики и журналисты стали объектами прослушки по всему миру

Крупнейший скандал с незаконным прослушиванием телефонов и гаджетов около 50 тысяч политиков, журналистов, общественных деятелей по всему миру с помощью вредоносного программного обеспечения по-прежнему остается "громом среди ясного неба" в медиапространстве и высших эшелонах власти ряда стран).

В списке лиц, чьи телефоны прослушивались, фигурируют имена короля Марокко Мухаммеда VI, трех президентов (Франции, Ирака и ЮАР), десяти премьеров и главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые не расстаются со смартфонами вопреки рекомендациям служб безопасности и не используют более безопасный кнопочный вариант сотового телефона. Также объектами прослушки стали не менее 180 руководителей и ведущих обозревателей СМИ со всего мира, включая "Уолл-стрит джорнал", Си-эн-эн, Ассошиэйтед Пресс, "Нью-Йорк таймс", "Экономист", "Медиапарт" и множества других. Для этого использовалось программное обеспечение, созданное частной израильской компанией NSO и поставляемое по официальным контрактам властям и госструктурам различных стран.

Как сообщила газета "Вашингтон пост", компанию основали три молодых израильских парня-программиста из обычного кибуца (сельскохозяйственной коммуны), занимавшихся созданием троянов. Они испугались, когда в 2009 году к ним пришли агенты одной из спецслужб. Однако агенты предложили молодым людям "поработать над приложением", которое "спасет жизни людей". Так, по имени ее основателей родилась NSO, компания, которая сейчас стоит более миллиарда евро. Это, отмечают наблюдатели, говорит о "реальной эффективности и востребованности" разработанной шпионской программы. Ее основатели утверждают, что у группы имеется около 60 заказчиков "самого высокого уровня" в 40 странах. Некогда "простые парни", разместившие свой первый офис в тесном, наспех отремонтированном курятнике, а ныне преуспевающие миллионеры Хулио Шалев и Омар Хави утверждают, что "кто-то в мире должен делать грязную работу". Третий компаньон покинул фирму несколько лет назад.

Самым известным продуктом NSO является Pegasus ("Пегас"), способный легко отслеживать телефонные звонки, текстовые сообщения, электронную почту и даже зашифрованные чаты. Бизнесмены назвали шпионское ПО "Пегас" в честь крылатого коня в греческой мифологии, так как Хулио Шалев сказал, что программа была похожа на троянского коня, "посланного по воздуху" на телефоны людей. Международный консорциум журналистов с участием сотрудников ведущих европейских изданий провел собственное расследование в отношении шпионской программы. В нем приняли участие более 80 журналистов из 17 медиаресурсов. Однако ни один из известных политиков не отдал на время расследования свой смартфон для экспертизы журналистам. Судебно-медицинская экспертиза, проведенная лабораторией безопасности Amnesty по 67 смартфонам, номера которых указаны в списке, выявила 37, которые либо были успешно взломаны трояном, либо показали признаки попытки проникновения.

NSO настаивает на том, что правительства, которым она выдает лицензию на "Пегас", по контракту обязаны использовать этот мощный инструмент шпионажа для борьбы с "серьезными преступлениями и терроризмом". В частности, "Пегас" дважды помогал властям Мексики поймать любившего болтать по телефону наркобарона Хоакина Коротышку Гусмана - сначала в 2014 году, а затем снова в 2016 году. Любопытно, что израильская компания сразу же после первых утечек скандала в СМИ поспешила заявить, что ее программное обеспечение не может использоваться на телефонах с номерами США. А расследование не нашло никаких доказательств того, что троян-"Пегас" "прорвал" защиту американских телефонов. В расследовании не упоминаются и российские источники. Израильтяне заявили, что не поставляли свою продукцию в Россию и Китай.

В целом, как выяснилось в ходе журналистского расследования, "Пегас" использовался для сбора информации и контроля за связями политиков и журналистов. По мере появления в СМИ подробностей этого громкого дела стало известно, чьи телефоны оказались на прослушке.

Среди них президент Франции Эмманюэль Макрон, утверждает "Гардиан". Каким образом слушался телефон лидера Пятой республики - не сообщается. Стоическое молчание хранит Елисейский дворец, не подтверждая и не опровергая факт "сканирования" данных с электронных устройств главы государства. В израильской компании отрицают, что телефоны Макрона, короля Марокко и главы ВОЗ были "объектами прослушки".