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Рубрика: В мире

Полки во многих британских супермаркетах опустели

Текст: Максим Макарычев

Необычная картина наблюдается в последние дни в Британии: многие полки в местных супермаркетах оказались пустыми из-за сбоя поставок и карантина сотрудников отрасли.

Фото: iStock
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Согласно данным управления здравоохранения NHS, почти 620 тысяч работников розничной торговли в Англии и Уэльсе были отправлены через соответствующее приложение на десятидневный карантин из-за контакта с инфицированными людьми. Мясная промышленность предупредила о коллапсе в цепочке поставок. Британские газеты разместили на своих первых страницах фотографии пустых полок супермаркетов, сообщает tagesschau.de.

"Мы очень обеспокоены ситуацией", - сказал министр экономики Кваси Квартенг в интервью телеканалу Sky. Вторая по величине сеть супермаркетов Британии, Sainsbury"s, заявила, что покупатели найдут все продукты, но не все бренды. Между тем исландская группа супермаркетов объявила, что ее несколько магазинов были закрыты из-за нехватки персонала, пояснив, что временно наймет две тысячи новых сотрудников.

Другие супермаркеты сообщают об исчезнувших с прилавков товарах или предостерегают от ограничения времени работы торговых точек из-за нехватки персонала. Но проблемы, отмечают наблюдатели, носят еще более серьезный характер: несколько дней назад Nissan и Rolls Royce предупредили, что им придется ограничить производство на британских автомобильных заводах, если количество случаев карантина продолжит расти. По сообщениям британских СМИ, сотни пабов, ресторанов и многочисленные театры также закрылись, а в некоторых населенных пунктах уже не осуществляется вывоз мусора, жители вынуждены сваливать его в кучу возле переполненных баков. Королевская почта объявила о задержке доставки посылок и корреспонденции для нескольких регионов, а в Кливленде на севере Англии даже полиция пожаловалась, что на обработку звонков от населения из-за нехватки операторов может потребоваться больше времени.

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