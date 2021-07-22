Половина туроператоров полностью выполнили обязательства перед туристами

Туроператоры уже погасили основную часть своих прошлых долгов, а половина полностью выполнили все обязательства перед туристами. Об этом заявила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"На текущий момент 80% туроператоров погасили большую часть своих долгов прошлого года, а 50% - полностью выполнили свои обязательства перед туристами", - сказала она.

Как подчеркнула глава ведомства, благодаря постоянной работе с отраслью никто из крупных игроков не ушел с рынка. Ростуризм работает над тем, чтобы поддержать бизнес и обеспечить туристам возможность отправиться в поездку либо вернуть свои средства.

Долги у туроператоров возникли в прошлом году из-за введенных ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Сейчас объем долгов прошлого года снизился с 44 до семи миллиардов рублей. До конца года, по расчетам Ростуризма, эта цифра сократиться еще на три миллиарда рублей, отметила Догузова. Часть обязательств приходится на пока еще закрытые страны Юго-Восточной Азии, Китая и Европы.

Обязательства в 2021 году возникли из-за временного закрытия Турции. Они также будут практически полностью выполнены до конца этого года, заверила глава Ростуризма. По 70% таких туров туристы либо уже съездили на отдых, либо съездят до конца года. По 30% обязательств туроператоры ведут работу с клиентами. Туристы либо совершат поездку в более поздние сроки, либо получат деньги.