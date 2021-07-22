Половина туроператоров полностью выполнили обязательства перед туристами

Новости

Умер автор музыки к фильму "Семь лет в Тибете" Томас Райна 12:35
Шарлиз Терон и режиссер "Оно" снимут сериал про массовую резню 12:26
В Германии ожидают результатов от энергетического партнерства с РФ 12:24
Власти направят почти 2,8 млрд рублей на выплаты кураторам учебных групп 12:21
Один из фигурантов "дела Сафонова" впал в кому 12:18
Правительство выделит 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям 12:17
На крышу дома "под юбкой" в центре Москвы залез мужчина 12:11
Стартапы в области ИИ смогут получить до 20 млн рублей 12:09
Певец, актер и комик Милан Ласика умер на сцене своего театра 12:02
На роль Бэтгерл выбрана актриса латиноамериканского происхождения 11:51
На Киевском направлении МЖД задерживаются поезда 11:47
В России выявили бразильский штамм коронавируса "гамма" 11:34
Жительницу Первоуральска по ошибке "похоронили", перепутав с тезкой 11:32
Основатель ВИА "Апельсин" Тыну Ааре умер перед своим 68-летием 11:32
Россия отправила в Беларусь военных на учения "Запад-2021" 11:21
В Бурятии откроют кинотеатры для вакцинированных посетителей 11:17
Московские компании прошли в финал российско-китайского конкурса инноваций 11:15
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА 11:11
В Петербурге началась генеральная репетиция военно-морского парада 11:07
Экс-президенту Панамы грозит до 8 лет тюрьмы за прослушку оппонентов 11:05
Президент ОКР: Для себя не допускаю, что Олимпиаду могут отменить 11:00
"Рособоронэкспорт" на МАКС-2021 заключил контракты на сумму свыше 1 млрд евро 11:00
Поздняков: Более половины российских спортсменов прошли вакцинацию 10:51
Сотрудник ФНС в Воронеже задержан за взятку в восемь миллионов рублей 10:46
Мишустин поручил представить идеи по доступности российской авиатехники 10:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
22.07.2021 11:41
Рубрика: Экономика

Половина туроператоров полностью выполнили обязательства перед туристами

Текст: Евгений Гайва
Туроператоры уже погасили основную часть своих прошлых долгов, а половина полностью выполнили все обязательства перед туристами. Об этом заявила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"На текущий момент 80% туроператоров погасили большую часть своих долгов прошлого года, а 50% - полностью выполнили свои обязательства перед туристами", - сказала она.

Как туристы отреагировали на введение курортного сбора в ряде регионов

Как подчеркнула глава ведомства, благодаря постоянной работе с отраслью никто из крупных игроков не ушел с рынка. Ростуризм работает над тем, чтобы поддержать бизнес и обеспечить туристам возможность отправиться в поездку либо вернуть свои средства.

Долги у туроператоров возникли в прошлом году из-за введенных ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Сейчас объем долгов прошлого года снизился с 44 до семи миллиардов рублей. До конца года, по расчетам Ростуризма, эта цифра сократиться еще на три миллиарда рублей, отметила Догузова. Часть обязательств приходится на пока еще закрытые страны Юго-Восточной Азии, Китая и Европы.

Обязательства в 2021 году возникли из-за временного закрытия Турции. Они также будут практически полностью выполнены до конца этого года, заверила глава Ростуризма. По 70% таких туров туристы либо уже съездили на отдых, либо съездят до конца года. По 30% обязательств туроператоры ведут работу с клиентами. Туристы либо совершат поездку в более поздние сроки, либо получат деньги.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин поручил представить идеи по доступности российской авиатехники
В Петербурге началась генеральная репетиция военно-морского парада
Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на одежду и обувь
Байден: "Северный поток-2" уже ничто не остановит
Мэр Керчи ушел в отставку
Верховный суд детально разобрал споры о постройках возле трубопроводов
Станут ли цифровые валюты инструментом для независимых расчетов