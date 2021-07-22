Постпред РФ объяснил причину подачу Россией жалобы на Киев в ЕСПЧ

Межгосударственная жалоба Российской Федерации на Киев в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отвечает "интересам европейского публичного порядка и защищает ценности Совета Европы", заявил постоянный представитель РФ в Совете Европы посол Иван Солтановский.

По словам дипломата, Россия впервые приняла решение направить в ЕСПЧ на основании статьи 33 ЕКПЧ (Европейской конвенции по правам человека) межгосударственную жалобу в связи с "очевидной неспособности украинского государства положить конец продолжающимся нарушениям прав человека, собственной конституции и обязательств по международному праву".

Солтановский также отметил, что в "жалобе указывается на дискриминации русскоязычного населения Украины, в том числе в области образования, на водную блокаду жителей Крыма, жестокости и убийства, совершаемые украинскими военными в ходе так называемой антитеррористической операции против населения ДНР и ЛНР".

Постпред РФ при СЕ указал на ответственность Киева за катастрофу рейса МН-17. Она произошла в результате того, что своевременно не было закрыто воздушное пространство над опасными для полетов гражданской авиации районами страны.

"Москва ожидает, что лежащие в основе жалобы факты многочисленных нарушений Украиной своих обязательств по ЕКПЧ, подкрепленные серьезным массивом доказательств, будут беспристрастно изучены и оценены европейским судом", - цитирует ТАСС постпреда РФ в Совете Европы.