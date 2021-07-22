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22.07.2021 20:30
Рубрика: Власть

Правительство утвердило новые правила въезда в Россию для иностранцев

Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8516)
Правительство утвердило новые правила въезда в Россию. Теперь иностранцы должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 с помощью приложения "Путешествую без COVID-19". Тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до прибытия.

Новые правила действуют с 25 июля для всех въезжающих в Россию с территорий стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) через воздушные пункты пропуска. С 1 сентября приложение станет обязательным и при въезде из других стран СНГ.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Исключение будет сделано для лиц, которые въезжают в Россию из стран ЕАЭС транзитом или с кратковременной остановкой. При этом и они должны будут иметь на руках справку с результатами ПЦР-теста.

"Аккредитацию получили лаборатории, соответствующие российским стандартам. Опираясь на их данные, мы можем быть уверены, что риски завоза коронавируса будут минимизированы", - пояснил "РГ" главный внештатный специалист минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов отметил удобство приложения. "Необходимо указать страну отправления и воспользоваться предлагаемым списком лабораторий или самостоятельно выбрать одну из них на карте", - пояснил эксперт. По его словам, большинство случаев заражения россиян мутировавшими штаммами связаны именно с завозом инфекции из-за рубежа.

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