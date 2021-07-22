Правительство выделит 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Правительство дополнительно выделит почти 1,5 миллиарда рублей на выплаты родителям, у которых родился третий или последующий ребенок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года", - напомнил он. Размер пособия зависит от конкретного субъекта Федерации. Он равен региональному прожиточному минимуму на ребенка.

Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. "Их получат родители более полумиллиона детей", - отметил Мишустин.