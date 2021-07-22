Приложение "Путешествую без COVID-19" станет обязательным при въезде в РФ

Правительство утвердило распоряжение, которое обязывает иностранцев при пересечении российской границы предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 с помощью мобильного приложения "Путешествую без COVID-19". Тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до прибытия на территорию России.

Новые правила действуют с 25 июля для граждан всех стран, в том числе и Беларуси, въезжающих в Россию с территорий государств - членов ЕАЭС через воздушные пункты пропуска. С 1 сентября приложение станет обязательным и при въезде с территории других стран.

Исключение будет сделано для путешественников, которые въезжают в Россию из третьих государств через территории стран-участниц ЕАЭС транзитом или с кратковременной остановкой. При этом и они должны будут иметь на руках справку с результатами отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Ранее вице-премьер Алексей Оверчук рассказал в интервью "Российской газете", что приложение "Путешествую без COVID-19" позволило снизить риск проникновения вируса на территорию России. Подобная система дает лучшие гарантии того, что человек действительно сделал ПЦР-тест по всем правилам.

Приложение "Путешествую без COVID-19" используется для предъявления отрицательных результатов исследований на коронавирус при пересечении российской границы в определенных пунктах пропуска.

Кроме данных о действующих в той или иной стране ЕАЭС санитарно-эпидемиологических правилах и нормах "Путешествую без COVID" содержит список верифицированных лабораторий. В приложении возможно сохранить результаты тестов и QR-коды.

Функционал позволяет ответственным лицам проверять результаты теста на въезде в страну как визуально (зеленый цвет QR-кода), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов на любом смартфоне.

Приложение доступно для скачивания в магазинах AppStore и Google Play.