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Рубрика: В мире

Проливные дожди вызвали наводнение в Турции

Текст: Юрий Чернов

Непрекращающиеся проливные дожди привели к наводнению в северо-восточной провинции Турции Ризе. Как сообщает издание Hurriyet, на данный момент у спасательных служб нет сведений о пострадавших или погибших в результате разгула стихии гражданах.

Фото: REUTERS
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Губернатор провинции Риза Кемаль Себер, выступая в эфире местного телевидения, отметил, что за последние 12 часов выпало более 110 миллиметров осадков. Он также обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и опроверг появившуюся в ряде местных СМИ и социальных сетях информацию о том, что из-за наводнения якобы прорвало плотину. "Эта информация не соответствует действительности. Наши службы продолжают работать с полной выкладкой", - отметил Себер.

Сообщается, что после проливного дождя реки в провинции вышли из берегов. Были затоплены цокольные этажи многих домов и предприятий. В настоящий момент ведутся спасательные работы по вызволению оказавшихся в водной ловушке граждан.

В мире Ближний Восток Турция РГ-Видео

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