По итогам 2020 года "ПСБ Лизинг" вошел в топ-10 лидеров лизингового рынка по объемам нового бизнеса согласно рэнкингу рейтингового агентства "Эксперт РА".

О крупнейших сделках и планах на этот год "РГ" рассказал генеральный директор "ПСБ Лизинг" Сергей Огиенко.

Вам удалось добиться значительного прорыва в прошлом году в том числе благодаря серьезному наращиванию доли авиасегмента в портфеле компании. Какова динамика авиасделок в прошлом году и за прошедший период 2021 года? Какую долю бизнеса занимает авиасегмент в структуре сделок "ПСБ Лизинг"?

Сергей Огиенко: По итогам 2020 года доля наших чистых инвестиций в авиализинг составила около 65 процентов от общего объема сделок. Оставшаяся часть приходится на железнодорожные вагоны и водный транспорт. По состоянию на второй квартал 2021 года доля авиасегмента составляет порядка 55 процентов нашего совокупного лизингового портфеля, и мы будем ее наращивать дальше.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о заключенных в прошлом году контрактах по самолетам SSJ-100. Каким авиакомпаниям они были поставлены? В чем особенности сделок?

Сергей Огиенко: Мы готовы предлагать комплексные решения для наших партнеров. Фото: Пресс-служба ПСБ

Сергей Огиенко: На текущий момент "ПСБ Лизинг" передал авиакомпаниям "Россия", "Азимут" и Red Wings в совокупности 15 самолетов, которые уже летают. Особенностью этих сделок является то, что под кредитную линию в рамках этого масштабного проекта была получена государственная гарантия, что уникально для российского лизингового рынка. Помимо этого, мы также договорились с авиаперевозчиками по техническим гарантиям и постпродажному сервису самолетов.

Сделки были непростыми, в их структурировании участвовал большой круг экспертов не только из ПСБ, корпорации "Иркут", самих авиакомпаний, но и из различных ведомств. Совместными усилиями нам удалось выработать комфортные условия для авиакомпаний, чтобы они могли эффективно эксплуатировать полученные воздушные суда, оплачивать в срок лизинговые платежи и одновременно иметь финансовые потоки, необходимые для ведения бизнеса авиаперевозчиков. Считаю, что нам удалось выстроить взаимовыгодное для всех сторон партнерство.

С другими авиаперевозчиками планируете развивать сотрудничество?

Сергей Огиенко: Безусловно, есть запросы к сотрудничеству и от других перевозчиков, мы их все тщательно рассматриваем, сейчас ведется большая работа по структурированию проектов.

"ПСБ Лизинг" в начале года заключил крупную сделку на поставку вертолетов. Как реализуется этот проект, сколько и каких машин уже поставлено?

Сергей Огиенко: Действительно, в январе мы подписали контракт с "Национальной службой санитарной авиации" ("НССА") на поставку 66 вертолетов для оказания услуг медицинской помощи во время выполнения санитарных заданий по всей России - от Калининграда до Дальнего Востока. Это часть проекта "Здравоохранение". Контракт с "Вертолетами России" предусматривает поставку 29 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 37 "Ансат". В этом году мы авансировали поставщику половину стоимости машин и будем производить доплату по мере реализации поставок. Торжественная передача первого вертолета состоялась на Международном авиасалоне в Жуковском. До конца 2022 года планируем передать "НССА" все 65 санитарных вертолетов, запланированных к поставке в рамках сделки.

Стратегической целью компании является продвижение продукции ОПК на гражданском рынке

Планируются ли какие-то новые сделки, помимо санитарной авиации?

Сергей Огиенко: Я пока не готов раскрыть имена заказчиков, сейчас могу только отметить, что запросы от ряда контрагентов находятся в высокой степени проработки, рассчитываем вскоре объявить о новых подписаниях.

Как вы отслеживаете эксплуатацию воздушных судов в рамках сопровождения лизинговых контрактов?

Сергей Огиенко: Когда мы стали реализовывать сделки по "Суперджетам", мы создали отдельное экспертное подразделение для мониторинга технического состояния воздушных судов. Задача его специалистов - комплексная оценка состояния нашего имущества, переданного в лизинг. Актив принадлежит лизинговой компании, и мы должны от и до понимать, что с ним происходит. Наш подход предполагает, что мы оцениваем состояние воздушного судна не раз в год, а ежемесячно, и при необходимости - еженедельно. Современные информационные системы позволяют досконально отслеживать всю документацию по каждой машине, в том числе налет. На отдельных наших "Суперджетах" он превышает 300 часов в месяц, и это очень хороший показатель.

Также мы ведем активные переговоры с производителями воздушных судов и ведущими техническими провайдерами на предмет организации системы контроля за состоянием самолетов, чтобы, в случае возникновения каких-либо сложностей у эксплуатанта, решать их комплексно и оперативно.

Сделки, о которых мы только что говорили, касаются российской авиатехники. А есть ли у "ПСБ Лизинг" машины иностранного производства? По каким критериям вы покупаете авиатехнику?

Сергей Огиенко: Мы рассматриваем проекты с иностранной техникой - как с самолетами, так и вертолетами. Перед принятием решения тщательно анализируем клиента, его финансовую модель - сейчас в условиях пандемии это особенно важно.

Что касается критериев, по которым мы выбираем авиатехнику, прежде всего это цена и ликвидность. Каждого потенциального клиента мы внимательно изучаем: анализируем его бизнес-планы и финансовую модель, условия эксплуатации воздушного судна, контрактную базу при выполнении авиационных работ, конечного эксплуатанта воздушного судна и другие важные вопросы, связанные с бизнесом лизингополучателя. По всем сделкам проводим многофакторный анализ перед принятием конечного решения.

Основное преимущество "ПСБ Лизинг" - индивидуальный подход к каждому клиенту

Какие крупные сделки ожидаются в этом году в авиа- и других сегментах?

Сергей Огиенко: Совсем недавно мы заключили крупный контракт на поставку 15 новых "Суперджетов" авиакомпании Россия. Поставки машин будут осуществлены до конца этого года. Помимо авиа, мы активно развиваем железнодорожный сегмент, а также лизинг оборудования, морских и речных судов. Эти сегменты самые существенные с точки зрения объемов сделок. При этом хочу подчеркнуть, что "ПСБ Лизинг" - это универсальная компания, в нашем портфеле имеются различные предметы лизинга. Например, в автосегменте мы активно работаем с малым и средним бизнесом по поставкам легковых и грузовых автомобилей, спецтехники.

В чем в целом преимущества работы с "ПСБ Лизинг" для клиентов? На каких клиентов вы ориентируетесь?

Сергей Огиенко: Основное наше преимущество - это гибкий подход к каждой сделке, действительно индивидуальный клиентский подход. Под каждого клиента мы подбираем персональные условия. Кроме того, благодаря нашей глубокой интеграции с банком ПСБ, мы можем помочь клиенту с другими финансовыми инструментами и продуктами банковской экосистемы, например, подобрать компании кредит, факторинговое финансирование и т.п. Как правило, крупным клиентам интересна совокупность финансовых услуг, и мы готовы предлагать комплексные решения для успешного развития бизнеса наших партнеров.

Наибольшую долю в нашем портфеле составляют корпоративные клиенты. Однако мы активно наращиваем клиентскую базу и в сегментах малого и среднего бизнеса. Так недавно у нас появился новый розничный продукт - "Автолизинг-экспресс". Решение о финансировании на сумму до 60 миллионов рублей мы принимаем в течение часа. А получить в лизинг можно легковые и грузовые автомобили, а также спецтехнику.

Какие стратегические цели развития компании? В каких направлениях планируете развиваться?

Сергей Огиенко: Помимо развития компании в корпоративном сегменте и увеличения поставок транспорта для малого и среднего бизнеса, одной из наших стратегических целей является продвижение продукции ОПК на гражданском рынке. Это в том числе касается и авиасегмента, который мы продолжим наращивать не только "Суперджетами", но и за счет проектов по другим типам воздушных судов. Помимо классических предметов и продуктов лизинга - финансового и операционного, - мы рассматриваем и другие современные решения, отвечающие актуальным запросам рынка.