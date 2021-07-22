Академик Румянцев: Появление в поликлиниках консультантов-геронтологов улучшит обслуживание старшего поколения

Люди старшего возраста составляют около трети населения в Москве и требуют особого подхода со стороны столичного здравоохранения и всей системы социального обслуживания населения города. К такому мнению пришли участники панельной дискуссии "Какой активной деятельностью могут заниматься пенсионеры", которая состоялась в Штабе общественной поддержки "Единой России" на Покровке, 47. По мнению модератора дискуссии, академика РАН Александра Румянцева, одним из возможных решений может стать введение в московских поликлиниках врачей-геронтологов.

Александр Румянцев считает необходимым включить должность геронтолога-консультанта в порядок оказания медицинской помощи с тем, чтобы вести их подготовку для работы в поликлиниках системно, в рамках постдипломного образования терапевтов. Фото: Ангелина Щедрина

"В Москве сделано очень много для старшего поколения, особенно в том, что касается социального и медицинского обслуживания лиц пожилого возраста", - заявил Александр Румянцев. Он напомнил, что Москва входит в топ-5 городов мира по темпам развития здравоохранения. 4 млн москвичей получили новые поликлиники в шаговой доступности; время ожидания приема у кабинета врача снизилось с получаса до 9 минут; трое из четверых пациентов могут попасть к врачу в день обращения - даже если речь идет об узких специалистах.

"Что касается конкретно пациентов старшего поколения, то в московских поликлиниках выделяют пациентов с тремя или более заболеваниями в отдельную группу. За ними установлен специальный врачебный и социальный контроль. Считаю, что можно было бы пойти дальше. По аналогии с детскими поликлиниками, где с детьми до 1 года жизни работают консультанты-неонатологи, во взрослых поликлиниках необходимо также ввести консультантов-геронтологов", - отметил Александр Румянцев.

Консультанты-геронтологи могли бы быть особенно полезны для пациентов с большим количеством выявленных заболеваний. По мнению Румянцева, такие люди получают от разных специалистов множество зачастую противоречивых рекомендаций. Геронтолог может выбрать оптимальную линию лечения для этих пациентов и дать им комплексные советы по тому, как им выстроить свою физическую активность, организовать режим питания, следить за гигиеной и другим вопросам.

Разумеется, дать такие рекомендации в рамках десятиминутного приема не представляется возможным, поэтому первичный прием у геронтолога должен составлять не менее 45 минут, считает Румянцев. Также геронтолог должен обладать еще подготовкой в области психологии, чтобы помочь неработающим пенсионерам справиться с различными стрессовыми ситуациями, которые связаны с изменением привычного образа жизни, убежден академик РАН.

Александр Румянцев считает необходимым включить должность геронтолога-консультанта в порядок оказания медицинской помощи с тем, чтобы вести их подготовку для работы в поликлиниках системно, в рамках постдипломного образования терапевтов.

В свою очередь кандидат медицинских наук Александр Шишонин считает, что принципиально новая система медицинского обслуживания пожилых людей поможет разгрузить систему здравоохранения и предоставит пациентам старшего возраста дополнительные возможности для лечения и реабилитации.

"Сегодня врачи в поликлиниках относятся к пожилым людям зачастую формально, ограничиваясь тем, что выписывают им длинный список лекарственных препаратов. Считаю, что введение в поликлиниках врачей-геронтологов, о котором говорит Александр Григорьевич Румянцев, поможет более четко выстраивать лечение и реабилитацию, направлять старшее поколение к профильным специалистам, которые помогут им вернуться к действительно активному образу жизни", - заявил Александр Шишонин.

Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев обратил внимание на важность вовлечения в волонтерское движение людей в возрасте от 55 лет. По словам Метелева, число так называемых "серебряных" волонтеров в России растет с каждым годом: сейчас их число оставляет уже 9% россиян, тогда как еще в 2013 году их было всего 3%. "Участие в волонтерстве помогает продолжать счастливо жить. Люди старшего поколения делятся опытом, раскрывают свой интеллектуальный потенциал, получают положительные эмоции, новые знакомства. Это уникальная технология активного долголетия, мы видим, что сотни тысяч людей изменили свою жизнь через участие в социальных проектов, и их число будет расти", - отметил Метелев.