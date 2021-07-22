Более 1 млн анализов водопроводной воды проведено в Москве с начала года

Качество воды в системе столичного водопровода остается стабильно высоким и безопасным. Такой вывод можно сделать по результатам, которые были получены в ходе проведения более 1 млн анализов воды в первом полугодии 2021 года. Подробности сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Ежедневно столица потребляет 2,8 млн кубометров воды, в городе проложено более 13 тыс. километров водопроводных сетей, - отметил Петр Бирюков. - Эта огромная система нуждается в постоянном контроле: сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю".

Заммэра рассказал, что контроль качества воды начинается с водохранилищ, где пробы отбираются на разной глубине. Это необходимо, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов. Помимо лабораторных исследований, контролировать качество воды помогают автоматические анализаторы, установленные на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети. Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, природная вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки воды.

Для оперативной проверки проб используются специально оборудованные передвижные экспресс-лаборатории, которые незаменимы при выполнении анализов непосредственно на месте проведения работ на водопроводных сетях.

По словам главы комплекса городского хозяйства, специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки. При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров. В результате, в краны москвичей попадает полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов.