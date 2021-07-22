Евгений Нифантьев предложил создать в Москве экоцентры в шаговой доступности

Член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев предложил открыть во всех районах Москвы экоцентры, которые объединят инициативных граждан и станут площадками для их обучения ответственному отношению к экологии.

"Периодически по всей стране проходят экологические акции, которые мотивируют граждан сдавать в переработку вторсырье, отказаться от пластиковых и бумажных стаканчиков в пользу многоразовой посуды, ходить в магазин с многоразовыми сумками-шоперами. Но чаще всего это все-таки разовые акции, после которых экоактивность сходит на нет. Для того чтобы ответственное потребление и забота об экологии становились образом жизни, нужно вести систематическую работу с населением - проводить лекции и мастер-классы, организовывать выставки и конкурсы для детей, чтобы вовлекать их в экологическую повестку", - заявил Евгений Нифантьев.

По его словам, сегодня Москва - это не только самый зеленый мегаполис мира, но и город №1 по открытости и доступности экологической информации. Поэтому предлагается открыть в каждом районе столицы специальные экологические центры, привлекая к работе как профессиональных экологов, так и лидеров общественного мнения из разных сфер, которые могут служить примерами для молодежи.

"В каждом районе есть экоактивисты, которые развивали бы такие площадки, превращая в центры притяжения инициативных и неравнодушных людей. На их базе также можно организовать экобоксы для приема пластика, батареек и т. п. Заинтересовать граждан разных возрастов идеями разумного потребления и сортировки мусора поможет шаговая доступность таких центров. Далее этот опыт можно распространять на другие регионы", - добавил Нифантьев.

Напомним, что с начала прошлого года в каждом столичном дворе установлено два контейнера - для вторсырья и смешанных отходов, что стало первым шагом к формированию экомышления.