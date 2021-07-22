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22.07.2021,  
09:23
Текст:  Светлана Цыганкова

Испытания истребителя Checkmate завершат в 2027 году

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Испытания нового истребителя Checkmate ("Шах и мат" в переводе с английского языка) планируют завершить в 2027 году. Его впервые представили на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Названо ключевое отличие Checkmate от других истребителей РФ

Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью "России-24". Он отметил, что фактор времени очень важен в данном проекте, как, собственно, и фактор цены. Они являются одними из конкурентных преимуществ. Глава ОАК видит нишу современных многофункциональных самолетов с признаками пятого поколения, недорогих по цене. И поэтому считает, что данную нишу нужно вовремя занять.

"РГ" уже рассказывала о преимуществах нового однодвигательного истребителя Checkmate, о том, почему он именно так называется. Checkmate может действовать в составе группы пилотируемых и объединенных беспилотных летательных аппаратов.

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