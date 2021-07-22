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22.07.2021 10:00
Рубрика: Экономика

Квадратные очки и матрас-пицца: что покупают россияне к отпуску

Текст: Татьяна Ткачёва
В среднем россияне потратят на отпуск в другом городе или стране 11 дней, а на авиабилеты туда и обратно - 16 тысяч рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как жители крупных городов планируют летний отдых, показало совместное исследование Aviasales и AliExpress Россия. Аналитики изучили спрос в десяти миллионниках: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Уфе и Екатеринбурге.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Чаще всего жители этих городов бронируют авиабилеты в Сочи. На него пришлось 15 процентов заказов через Aviasales с начала лета. Каждый восьмой полетит в Симферополь, каждый десятый - в Санкт-Петербург. По шесть процентов в общем объеме бронирования пришлось на Анапу, Краснодар и Калининград, три процента - на Геленджик.

Россияне стали чаще покупать билеты заранее, в среднем их берут почти за два месяца (49 дней) до поездки. В отпуск с ребенком полетит каждый пятый.

По данным AliExpress, чаще всего в преддверии отпуска россияне покупают внешние аккумуляторы, сумки для путешествий, наушники, купальники, солнцезащитные очки, игрушки для пляжа, головные уборы и пляжную обувь.

Больше всего денег на такой комплект для отпуска тратят в Самаре (9,6 тысячи рублей). Меньше всего - в Москве (5,9 тысячи). Медианное значение для выборки из 11 крупных городов (помимо названных, туда включили и Владивосток) нашлось в Санкт-Петербурге - 7550 рублей.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
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Как правило, россияне выбирают мощные внешние зарядные устройства на 30 тысяч мА/ч. Аккумуляторы на 10 тысяч мА/ч охотнее покупают в Москве и в Ростове-на-Дону. В среднем горожане готовы потратить на подобные устройства от 1,3 до 1,9 тысячи рублей.

Россиянки чаще всего заказывают слитные красные купальники с пуш-апом. Среди солнцезащитных очков популярны квадратные поляризационные и узкие винтажные модели.

"Москвичи предпочитают ходить по пляжу в тапочках с толстой подошвой, а петербуржцы - в кожаных сандалиях, - рассказали в пресс-службе маркетплейса. - Предпочтения по игрушкам для пляжа разделились. Жители обеих столиц и Екатеринбурга обычно выбирают надувные резиновые мячи, Казани и Самары - надувные круги в форме розового фламинго. Самую необычную игрушку для пляжа заказывают новосибирцы - это надувной матрас в форме куска пиццы".

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