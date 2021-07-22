Липчанам помогут газифицировать дома

- Мы провели дополнительный анализ инвентаризации всех домовладений на территории Липецкой области, расположенных в уже газифицированных населенных пунктах, и установили, что до 2023 года нам предстоит догазифицировать 632 населенных пункта, - рассказал Игорь Артамонов.
На эти цели будет направлено 2,7 миллиарда рублей. Выполнение этой задачи позволит увеличить процент газификации региона на 4,5 процента и достигнуть показателя 92 процента. Единым оператором определено акционерное общество "Газпром газораспределение Липецк". Руководитель компании Сергей Карасиков выступил с докладом на заседании штаба и подтвердил полную готовность к началу совместной работы с администрацией Липецкой области.
Игорь Артамонов призвал руководителей муниципалитетов активнее действовать в этом направлении и начинать подключения уже в августе. Также глава региона сообщил, что будет создана интерактивная карта догазификации, а органам местного самоуправления поручил совместно с Газпромом проинформировать население о начале приема предварительных заявок и утвердить график догазификации.
- Липецкая область - один из самых подготовленных к газификации субъектов, - отметил Игорь Атрамонов. - Уверен, что сможем оперативно провести догазификацию. При этом будем учитывать финансовые возможности населения и помогать. Управлению социальной защиты поручено сформировать список мер поддержки, которые мы будем оказывать разным категориям граждан при проведении дополнительной газификации.