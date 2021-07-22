Липчанам помогут газифицировать дома

В администрации Липецкой области состоялось первое заседание регионального штаба по развитию газификации и газоснабжения. Оно прошло под председательством главы региона Игоря Артамонова. Штаб создан с целью выполнения поручения Президента России о реализации комплекса мер по газификации домовладений до 2023 года без привлечения средств населения. Игорь Артамонов подчеркнул, что сейчас регион газифицирован на 87,5 процента, что является одним из самых высоких показателей на общероссийском уровне.

- Мы провели дополнительный анализ инвентаризации всех домовладений на территории Липецкой области, расположенных в уже газифицированных населенных пунктах, и установили, что до 2023 года нам предстоит догазифицировать 632 населенных пункта, - рассказал Игорь Артамонов.

На эти цели будет направлено 2,7 миллиарда рублей. Выполнение этой задачи позволит увеличить процент газификации региона на 4,5 процента и достигнуть показателя 92 процента. Единым оператором определено акционерное общество "Газпром газораспределение Липецк". Руководитель компании Сергей Карасиков выступил с докладом на заседании штаба и подтвердил полную готовность к началу совместной работы с администрацией Липецкой области.

Игорь Артамонов призвал руководителей муниципалитетов активнее действовать в этом направлении и начинать подключения уже в августе. Также глава региона сообщил, что будет создана интерактивная карта догазификации, а органам местного самоуправления поручил совместно с Газпромом проинформировать население о начале приема предварительных заявок и утвердить график догазификации.

- Липецкая область - один из самых подготовленных к газификации субъектов, - отметил Игорь Атрамонов. - Уверен, что сможем оперативно провести догазификацию. При этом будем учитывать финансовые возможности населения и помогать. Управлению социальной защиты поручено сформировать список мер поддержки, которые мы будем оказывать разным категориям граждан при проведении дополнительной газификации.