Московские и челябинские оперативники задержали серийных воров-курьеров

Мошенники создали в интернете сайты-двойники сервисов по размещению объявлений с курьерской доставкой. Под видом покупателей они вступали в переписку с пользователям интернет-страниц, которые продавали товары, и предлагали им воспользоваться доставкой. Причем эту доставку обещали оплатить самостоятельно, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обманутые абоненты указывали свои электронные адреса, куда поступали письма, визуально неотличимые от писем известной торговой интернет-площадки с информацией о зачислении денег. Пройдя по ссылке, продавцы вводили в специальную форму данные своих банковских карт. Однако вместо зачисления средств указанная сумма списывалась с их же счетов и поступала в распоряжение аферистов.

Мошенников брали оперативники МУРа совместно с коллегами из Челябинской области при силовой поддержке спецназа Росгвардии в Челябинске и Череповце. Двое задержанных взяты под стражу.

Полицейские считают, что задержанные причастны к совершению 40 преступлений. Они обманули людей на более чем 3 миллиона рублей.