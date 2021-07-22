Москвичам предложили придумать название нового речного трамвайчика

Telegram-канал департамента транспорта представил на суд москвичей новый экологичный, работающий на электричестве, речной трамвайчик, который будет курсировать по Москве-реке с будущего года. Специалисты дептранса предложили москвичам придумать название для нового вида транспорта и подумать об экстерьере электрической новинки.

Согласно данным департамента, это будет единственный в мире круглогодичный 100% электрический речной городской трамвай - безопасный и инновационный вид транспорта, своего рода электробус на воде. Его отделка будет соответствовать всем современным требованиям пассажиров, в частности, освещение внутри салона может меняться в зависимости от погоды и времени суток, более того, на каждом столике вмонтирована настольная лампа, чтобы пассажирам было удобно читать вечером в пути. Сидений всего 40, они сдвоенные и размещены с двух сторон от стола. Всего столов в трамвайчике - 10. На столах подставки под кофе. Предусмотрены места для 3-4 велосипедов или самокатов, впрочем крыши над ними не будет, так что в плохую погоду их лучше не оставлять. На палубе будут широкие проходы и панорамные стекла,что добавит ощущения простора для пассажиров. Предполагается каждый вагончик оборудовать удобной системой навигации. Зайти на палубу можно с носовой части судна.

Подробно рассмотреть модель можно до 2 августа в Зарядье.

Уже известно, что курсировать вагончики будут по двум маршрутам от Печатников до Электрозаводского моста и от Киевского вокзала до Филей. Оплатить проезд можно картой "Тройка".

Кстати, департамент транспорта собирает предложения по внешнему дизайну нового инновационного вида городского транспорта и варианты названий. Для участия нужно зайти на сайт проекта.