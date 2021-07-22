На крышу дома "под юбкой" в центре Москвы залез мужчина

Неизвестный мужчина залез на крышу дома "под юбкой" на углу Тверской улицы и Тверского бульвара в центре Москвы.

В соцсетях появились фотографии неизвестного мужчины на крыше ротонды на доме 17 по Тверской улице. Этот дом в народе еще называют "под юбкой, так как ранее на ротонде стояла сделанная из гипса скульптура девушки с серпом и молотом, но 60 лет назад из-за ветхости фигуру разобрали. Залезший на крышу ротонды мужчина, видимо, пытался изобразить эту девушку, так как в его руке, по словам очевидцев, был и режущий предмет.

Очевидцы происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов, однако руфер успел спуститься на землю и скрылся в неизвестном направлении в толпе. Мотивы данного поступка до сих пор непонятны.

По сообщениям ряда СМИ, мужчину позже все же задержала полиция. Впрочем, в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что пока информация об инциденте к ним не поступала.