Новости

Премьера сериала Бориса Хлебникова "Выжившие" пройдет в Нижнем Новгороде 12:39
Умер автор музыки к фильму "Семь лет в Тибете" Томас Райна 12:35
Шарлиз Терон и режиссер "Оно" снимут сериал про массовую резню 12:26
В Германии ожидают результатов от энергетического партнерства с РФ 12:24
Власти направят почти 2,8 млрд рублей на выплаты кураторам учебных групп 12:21
Один из фигурантов "дела Сафонова" впал в кому 12:18
Правительство выделит 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям 12:17
На крышу дома "под юбкой" в центре Москвы залез мужчина 12:11
Стартапы в области ИИ смогут получить до 20 млн рублей 12:09
Певец, актер и комик Милан Ласика умер на сцене своего театра 12:02
На роль Бэтгерл выбрана актриса латиноамериканского происхождения 11:51
На Киевском направлении МЖД задерживаются поезда 11:47
В России выявили бразильский штамм коронавируса "гамма" 11:34
Жительницу Первоуральска по ошибке "похоронили", перепутав с тезкой 11:32
Основатель ВИА "Апельсин" Тыну Ааре умер перед своим 68-летием 11:32
Россия отправила в Беларусь военных на учения "Запад-2021" 11:21
В Бурятии откроют кинотеатры для вакцинированных посетителей 11:17
Московские компании прошли в финал российско-китайского конкурса инноваций 11:15
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА 11:11
В Петербурге началась генеральная репетиция военно-морского парада 11:07
Экс-президенту Панамы грозит до 8 лет тюрьмы за прослушку оппонентов 11:05
Президент ОКР: Для себя не допускаю, что Олимпиаду могут отменить 11:00
"Рособоронэкспорт" на МАКС-2021 заключил контракты на сумму свыше 1 млрд евро 11:00
Поздняков: Более половины российских спортсменов прошли вакцинацию 10:51
Сотрудник ФНС в Воронеже задержан за взятку в восемь миллионов рублей 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
22.07.2021 12:11
Рубрика: Происшествия

На крышу дома "под юбкой" в центре Москвы залез мужчина

Текст: Ирина Огилько

Неизвестный мужчина залез на крышу дома "под юбкой" на углу Тверской улицы и Тверского бульвара в центре Москвы.

Фото: iStock
Почему законные экскурсии по крышам не вытесняют нелегальных руферов

В соцсетях появились фотографии неизвестного мужчины на крыше ротонды на доме 17 по Тверской улице. Этот дом в народе еще называют "под юбкой, так как ранее на ротонде стояла сделанная из гипса скульптура девушки с серпом и молотом, но 60 лет назад из-за ветхости фигуру разобрали. Залезший на крышу ротонды мужчина, видимо, пытался изобразить эту девушку, так как в его руке, по словам очевидцев, был и режущий предмет.

Очевидцы происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов, однако руфер успел спуститься на землю и скрылся в неизвестном направлении в толпе. Мотивы данного поступка до сих пор непонятны.

По сообщениям ряда СМИ, мужчину позже все же задержала полиция. Впрочем, в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что пока информация об инциденте к ним не поступала.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео

Главное сегодня

Мишустин поручил представить идеи по доступности российской авиатехники
В Петербурге началась генеральная репетиция военно-морского парада
Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на одежду и обувь
Байден: "Северный поток-2" уже ничто не остановит
Мэр Керчи ушел в отставку
В полиции рассказали о самых популярных способах обмана пенсионеров
СК показал роскошный особняк главы ГИБДД Ставрополья