На ВДНХ начинается Международный фестиваль искусств "Вдохновение"

22 июля начинается международный фестиваль искусств "Вдохновение" - культурное событие, которое уже в шестой раз пройдет на ВДНХ. За 11 дней на территории главной выставки страны состоится более 60 мероприятий: гостей ждут театральные премьеры и показы спектаклей со всей России. Завершится фестиваль 1 августа - в день рождения ВДНХ. Его художественный руководитель - Ингеборга Дапкунайте, арт-директор - Роман Должанский.

В программе - первый русский спектакль легендарного Яна Фабра "Ночной писатель", премьера театра "Балет Москва" "Inspirati Motus / Вдохновленный движением" в постановке хореографов Владимира Варнавы, Артема Игнатьева и Анастасии Кадрулевой, спектакль-инсталляция "33 сестры" от компании "Немхат", спектакль "Апрель" по песням и стихам Виктора Цоя от театра "Цехъ", мультимедийная постановка "1926" по мотивам писем Марины Цветаевой и Бориса Пастернака с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым, симфонический спектакль "Война и мир" с Дарьей Мороз и Станиславом Дужниковым, проект "Ты нужен Леонардо", созданный людьми с особенными потребностями и профессиональными актерами, интерактивная инсталляция художника и режиссера Ксении Перетрухиной "Театр в кубе", киноверсии шедевров мирового театра в рамках проекта Theatre HD и многое другое.

Фестиваль охватит пять точек на ВДНХ: Дом культуры, Зеленый театр, павильон "Рабочий и колхозница", Шахматный клуб и площадь возле павильона "Слово". Часть событий пройдет онлайн.

Справка "РГ"

ВДНХ проводит фестиваль "Вдохновение" с 2015 года. В разные годы в нем участвовали Денис Мацуев, Данила Козловский, Людмила Петрушевская, гитарист-виртуоз Стив Вай, группа Apocalyptica, итальянский театр Studio Festi, европейские театральные компании Rimini Protokoll, Générik Vapeur и Les Plasticiens Volants, Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Гости видели светопроекционные шоу, мультимедийные инсталляции, оперные и балетные спектакли, концерты, иммерсивные проекты и выставки от лучших российских и зарубежных авторов.