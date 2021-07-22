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Текст:   Ирина Рыбникова 
16:08 22.07.2021

Озвучены подробности программы реновации жилья в Подмосковье

В Балашихе, Королеве, Пушкинском и Раменском округах Подмосковья расселят 32 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда. Это станет первым этапом региональной программы реновации жилья, в рамках которого в новые квартиры переедут порядка 2,5 тысячи человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев на подписании соглашения между Московской областью и федеральным Фондом содействия реформированию ЖКХ.

Число москвичей, желающих переделать свои квартиры, увеличилось вдвое

"К сожалению, в Подмосковье до сих пор есть ветхое и аварийное жилье. Президент в своем послании четко обозначил динамику решения этого вопроса. Нам важно партнерство с Фондом, это дополнительные возможности, ресурсы", - подчеркнул губернатор. Фонд окажет области финансовую поддержку в размере до 1,6 миллиарда рублей. Это позволит быстрее расселить то ветхое жилье, которое планировалось к сносу в отдаленной перспективе.

По словам гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина, на втором этапе программа реновации придет еще в четыре муниципалитета области - в Мытищи, Ивантеевку, Одинцово и Фрязино. "В общей сложности будут расселены более 600 домов, в том числе 60 аварийных", - говорит Цицин. На их месте построят почти 2,5 миллиона квадратов современного и просторного жилья, в котором смогут жить 85 тысяч человек. Строительство планируется комплексным - вместе с домами возведут 33 социальных объекта, парковки и другую необходимую для комфортной жизни инфраструктуру.

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