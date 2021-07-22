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22.07.2021 16:21
Рубрика: Происшествия

Под Воронежем мотоциклиста убило молнией

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежские следователи начали проверку обстоятельств гибели 22-летнего мотоциклиста на юге области. По предварительным данным, молодого человека убила молния.

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Трагедия произошла около 16 часов в среду. Житель села Осетровка ехал домой из райцентра Верхний Мамон в село Осетровка. В поле его застигла гроза, молния ударила в мотоцикл.

Очевидцы происшествия вызвали полицию и скорую помощь, но приехавшие медики смогли только констатировать смерть - юноша скончался на месте.

- По предварительным данным, смерть могла наступить в результате поражения атмосферным электричеством, - сообщила "РГ" представитель регионального управления СКР Ольга Бовт.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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