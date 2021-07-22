Предпринимателям Москвы станет проще получить субсидии и гранты

Столичным предпринимателям станет проще получить городские субсидии и гранты - заявку для этого достаточно будет подать в личном кабинете банка. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, заявки от желающих присоединиться к программе банков городской департамент предпринимательства и инновационного развития принимает с сегодняшнего дня до 20 августа. "Такое взаимодействие будет удобно в первую очередь самим предпринимателям. Сервисы банков помогут сформировать необходимый комплект документов для получения субсидий, а также проверят их на корректность заполнения. Это увеличит скорость рассмотрения заявок и снизит количество отказов", - цитирует Сергунину официальный сайт столичной мэрии.

С помощью личного кабинета банка коммерсанты смогут подать заявки на покупку и лизинг оборудования, развитие своей деятельности в столице, участие в выставках и онлайн-продвижение товаров и услуг, компенсацию расходов по договорам франчайзинга. Предполагается, что со временем этот перечень будет расширен.