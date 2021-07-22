Сергей Собянин обсудил с горожанами вопросы развития столицы

Сергей Собянин обсудил с жителями Западного административного округа столицы развитие города.

"Мы создали программу "Мой район". И вся команда работает над тем, чтобы в каждом районе было все: свой кинотеатр, свой спортивный зал, свой классный парк, своя пешеходная улица и рабочие места. Самое сложное - это рабочие места, конечно же. Все остальное, у меня нет сомнений, мы сделаем на хорошем, качественном уровне: и благоустроим, и обеспечим объектами соцкультбыта, торговли и так далее. Самое сложное с рабочими местами. За эти годы мы значительно пропорцию изменили: увеличили количество рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца", - сказал Сергей Собянин.

По его словам, все девелоперы и инвесторы делают отчисления в фонд Москвы за разрешение строить жилье и частично получают эти средства обратно при условия создания рабочих мест там, где необходимо городу.

"А нам нужны рабочие места за Третьим транспортным кольцом, особенно за МКАД", - добавил Собянин.

Отвечая на вопросы жителей ЗАО, рассказал о готовящемся открытии станции метро "Внуково": "Я думаю, что еще год-полтора, и сможете ездить не только в центр, но и в обратную сторону до аэропорта".

Отметил, что скоро завершится и строительство Большой кольцевой линии метро, введение которой позволит разгрузить метро в центре на 20%: "В конце следующего года, я думаю, мы кольцо целиком запустим. Оно все уже на выходе: мы практически полностью завершили проходку тоннелей. Сейчас работает со станциями, прокладкой путей".

МЦД-4, по словам Собянина, планируется запустить в 2023-2024 годах. По своей протяженности этот диаметр превысит 80 км, станций будет около 40.

В ходе встречи была затронута и тема предстоящих выборов в Госдуму. Собянин выразил несогласие с распространенным мнением об отсутствии политической свободы, отметив, что в стране практически ежегодно проходят выборы в органы власти, и кандидаты представляют разные партии.

"Мы с вами находимся здесь. Через буквально там какое-то время - месяц-полтора - будут выборы в Государственную думу. В следующем году мы будем избирать органы местного самоуправления. В 2023 году будут выборы мэра. В 2024 году будут выборы президента. Я работаю 10 лет, и у меня практически не было ни одного года, когда бы мы кого-то не избирали. Мы постоянно всех избираем. При этом мы считаем, что у нас с политическими свободами плохо. У нас в местном самоуправлении 1,3 тыс., по-моему, депутатов, могу ошибаться. Огромное количество разных партий", - сказал Сергей Собянин.

На первый взгляд непопулярные решения городских властей, по его мнению, позволили столице нормально функционировать в сложный период. Любой другой политической силе по его словам пришлось бы принимать такие же решения.