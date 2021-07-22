Собянин: Построенное инвесторами за 10 лет в Москве сопоставимо с миллионным городом вроде Екатеринбурга или Казани

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с представителями крупнейших строительных и девелоперских компаний. В ходе встречи обсуждались вопросы комплексного развития города, создания новых рабочих мест и другие. Обращаясь к участникам встречи, глава столицы сказал: "Собравшиеся здесь несут огромную ответственность за будущее города, просто огромную ответственность. Какие-то частные решения их можно изменить, закон переписать, инструкцию переделать. Но огромные комплексы капитальной застройки, которые вы создаете, не отменишь и их резинкой, ластиком не сотрешь. Это все на десятилетия, если не на столетия, поэтому что вы сделаете, то и останется вашим детям, внукам и следующим поколениям".

Собянин привел цифры. За последние 10 лет в Москве построено и введено в эксплуатацию 96,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых за счет средств инвесторов - 82,8 миллиона квадратных метров. Среди них 34,3 миллиона квадратных метров жилья, 9,5 миллиона - административно- деловых зданий, 5,5 миллиона - торговли и услуг, 1,5 миллиона - производственных предприятий, 1,9 миллиона - образования и здравоохранения, 1,2 миллиона квадратных метров физкультуры и спорта и другие постройки. По словам Сергея Собянина, все построенное можно сравнить с большим миллионным городом, сопоставимый по размерам с Екатеринбургом или Казанью.

Но построить город в городе - плотно застроенном, очень сложно, отметил Собянин, так как приходится учитывать действующую застройку, инженерные коммуникации, транспортные коридоры, учитывать интересы людей, которые живут и работают вокруг этой стройки. Но в итоге Москва получает не просто новые спальные районы, а зоны с культурными и спортивными объектами, рабочими местами и возможностями для прогулок, дома возводят из качественных материалов. "Сами дома по своей структуре уже не просто дома, а, по сути дела, многофункциональные центры с объектами малого бизнеса, торговли, сферы услуг, первые этажи которых практически открыты. Очень важно, что наша комплексная застройка постепенно уходит от советских традиций спальных районов, где дома натыканы как отдельно стоящие объекты, в которых реально какой-то общественной жизни не существует", - сказал Сергей Собянин.

Сейчас, по его словам, строится еще 50 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых вновь 43,5 миллиона - инвесторские проекты. Это и жилье, и объекты образования, и здравоохранения, новые офисы и деловые центры, спорткомплексы, магазины и другие объекты. Говоря о примерах качественной застройки, мэр назвал многофункциональный торговый центр в Щелкове, офисные центры на Ленинградском шоссе, жилой дом, построенный по программе реновации в Солнцеве. Всех инвесторов, участвующих в реновации, глава города поблагодарил особо: "Знаю, многие из вас относились к программе достаточно скептически, боясь, что это нарушит рынок, снизит стоимость жилья. Ничего этого не происходит, потому что большая часть этого жилья идет на переселение жителей из ветхих домов. Застройка любого города в первую очередь должна преследовать цели не дополнительно чего-то настроить, а улучшить то, что уже сделано, отремонтировать старую застройку. Если мы с вами будем заниматься только новой застройкой, оставляя за собой депрессивные разрушающиеся кварталы, ну что это за город будет?".