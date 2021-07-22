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22.07.2021 12:52
Рубрика: Власть

Собянин провел встречу с кандидатами в Госдуму от партии "Единая Россия"

Текст: Любовь Проценко

Итог работы "Единой России" в Москве за пять лет подвел Сергей Собянин. На своем персональном сайте он пишет:

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
"Единая Россия" подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

"В сентябре мы будем выбирать депутатов Государственной Думы. В ходе избирательной кампании партия большинства отчитывается о выполнении предвыборных обещаний и предлагает программу действий на следующие пять лет. Конечно, можно было бы сказать: "Ну что вы хотите от "Единой России"?

Постоянно у нас случаются разные катаклизмы, проблемы, санкции, кризисы и так далее. Последний год с лишним мы живем фактически на военном положении: гибнут люди, болеют очень тяжело.

Тем не менее без всяких скидок на обстоятельства я могу с чистой совестью сказать. Все, что мы обещали в 2016 году, - сделали. Ни одной программы не остановили".

По словам Собянина, Москва 2021 года стала заметно лучше в сравнении с 2016 годом, когда были предыдущие выборы в Госдуму.

"Единая Россия" - это политическая сила, которая волочет на себе воз, не занимаясь популизмом, не обещая лишнего, но решая реальные проблемы реальных людей, - заключил Собянин. - И другой силы, другой команды, как говорил классик: "А мы решим эти проблемы!", такой команды нет. Покритиковать - да. А команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально смогла бы что-то решить, - такой нет".

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