Сотрудник ФНС в Воронеже задержан за взятку в восемь миллионов рублей

Против 40-летнего заместителя начальника межрайонной инспекции ФНС России по Воронежской области возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Другим фигурантом стал 38-летний бывший специалист налоговой службы - его подозревают в посредничестве при получении взятки.

Предварительно установлено, что в сентябре 2020 года к сотруднику ФНС неофициально обратился представитель директора коммерческой организации, попросивший отложить запланированную налоговую проверку компании. Инспектор обсудил предложение со своим руководителем - тот согласился помочь и запросил за свои услуги восемь миллионов рублей. В середине октября деньги были ему переданы через инспектора.

Летом 2021 года о сделке узнала ФСБ и 19 июля замначальника и его посредник (последний к тому времени уже уволился из ФНС) были задержаны.

- На допросе подозреваемые отказались от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения, - рассказали в региональном СК.

Следователи СК и ФСБ продолжают сбор доказательств.